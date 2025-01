Torcida dos EUA organiza doação para vaquinha do Corinthians

Os torcedores do Corinthians que moram nos Estados Unidos estão unindo forças e contribuindo significativamente para a campanha de arrecadação de fundos da Neo Química Arena. Sob a iniciativa conhecida como Fiel USA, mais de 100 corintianos estão doando, cada um, no mínimo 20 dólares para apoiar o projeto.

Com doações que somam mais de R$ 35 mil, a Fiel USA se destaca entre os dez maiores doadores individuais para o estádio, demonstrando o compromisso da torcida global em ajudar o clube a atingir a meta de R$ 700 milhões até maio de 2025.

Origem da Fiel USA

A Fiel USA nasceu do empenho dos Gaviões USA, um grupo organizado de torcedores que tem apoiado a campanha desde o princípio. Através das redes sociais, o grupo compartilha o orgulho pelas contribuições arrecadadas, evidenciando a importância de cada membro no sucesso dessa iniciativa coletiva.

Contexto das Doações

Frente a desafios financeiros, o Corinthians lançou a campanha DOE ARENA para arrecadar recursos e quitar a dívida da construção do estádio. As doações são realizadas por meio de um site oficial, garantindo segurança e evitando fraudes.

Impacto das Doações Internacionais

As contribuições da Fiel USA ressaltam a força da comunidade corintiana mundial. Esse apoio não só ajuda na redução das dívidas do estádio, mas também reforça o sentimento de pertencimento dos torcedores que vivem fora do Brasil.

Como Contribuir para a Campanha DOE ARENA

Interessados em participar podem acessar www.doearenacorinthians.com.br, escolher o valor da doação, preencher um cadastro e realizar o pagamento via Pix. Esse processo assegura que as doações sejam contabilizadas de forma correta e segura.

A campanha continua a crescer, mostrando o poder do futebol como agente de mobilização e colaboração, mesmo entre torcedores distantes. Essa dedicação global é um reflexo do compromisso da torcida corintiana em tornar a Neo Química Arena um símbolo de união e realização.