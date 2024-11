Técnico do Atlético MG diz que Messi é maior que Pelé

O futebol sempre foi um campo fértil para debates apaixonados, especialmente quando se trata de decidir quem merece o título de maior jogador de todos os tempos. Pelé, Diego Maradona e Lionel Messi são nomes que dominam essas discussões, cada um com seguidores que exaltam suas realizações e habilidades incomparáveis.

Publicidade

Gabriel Milito, atual técnico do Atlético-MG, reacendeu essa discussão ao afirmar que Lionel Messi supera Pelé e Maradona como o melhor jogador da história. Milito, que jogou ao lado de Messi tanto no Barcelona quanto na seleção argentina, fez uma defesa contundente de sua opinião.

“Questionavam na Argentina (Messi ou Maradona) até que fosse campeão, mas, para mim, não tenho nenhuma dúvida que é o melhor jogador da história, respeitando todos os grandes jogadores de futebol da história, no Brasil e na Argentina, principalmente. Para mim, ele é o melhor da história porque é impossível que eu consiga imaginar alguém, respeitando Pelé, Maradona, Cruyff e outros grandíssimos jogadores, obviamente. É muito difícil falar sobre isso, mas é muito difícil imaginar que exista alguém que tenha feito mais que Messi. Pelo que eu vi, com a constância de Messi durante 20 temporadas. Parece impossível. E no futebol, convivemos a todo momento com a injustiça, mais que a justiça”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Messi: O Que o Torna Único?

Milito justifica sua escolha ressaltando a longevidade de Messi no futebol. Com uma carreira que se manteve em alto nível por mais de vinte anos, Messi demonstrou habilidade para se adaptar a diferentes estilos de jogo e campeonatos. Esta consistência é rara no futebol moderno e destaca Messi dos demais.

A trajetória de Messi inclui sucessos em cenários internacionais altamente competitivos, sendo um ícone tanto na Europa quanto na América do Sul. Suas múltiplas conquistas nas ligas dos campeões e os prêmios de melhor do mundo reforçam seu status lendário.

Publicidade

Criterios de Escolha do Melhor Jogador

Comparar jogadores de épocas distintas é um desafio, já que o futebol evoluiu em tecnologia, regras e ritmo de jogo. No entanto, conquistas, impacto nos times e habilidades individuais são métricas comuns para determinar a excelência de um jogador.

Pelé, Maradona ou Messi: Quem Se Destaca?

Analisando Pelé, Maradona e Messi, cada um possui características únicas. Pelé é reconhecido por seu talento inato e conquistas, incluindo três Copas do Mundo pelo Brasil. Maradona se destacou pela genialidade e dribles, liderando a Argentina na vitória de 1986.

Messi é visto como o maestro contemporâneo, unindo precisão técnica e visão de jogo. Sua recente vitória na Copa do Mundo de 2022 fortaleceu ainda mais sua posição entre os gigantes do futebol.

O Futuro das Comparações no Futebol

O debate sobre o maior jogador de todos os tempos provavelmente continuará sem uma conclusão definitiva, pois cada fã tem suas influências pessoais e culturais. Novas estrelas surgirão e entrarão nesta disputa, mas uma coisa é certa: essa discussão enriquece a apreciação do esporte e celebra talentos que transcendem gerações.