Super Mundial de Clubes: Flamengo divulga informações para ingressos

O Flamengo divulgou recentemente as informações sobre a venda de ingressos para o Super Mundial de Clubes da Fifa. A partir de 7 de janeiro, os ingressos estarão disponíveis exclusivamente no site oficial da Fifa. Apenas sócios-torcedores adimplentes até 6 de janeiro poderão adquirir ingressos antecipadamente, utilizando um código de acesso exclusivo.

Publicidade

Os ingressos têm preços variados de acordo com o setor do estádio. Devido à legislação dos Estados Unidos, não há disponibilidade de meia-entrada, e os pagamentos devem ser feitos em dólares com cartão de crédito internacional. Isso garante que torcedores de todo o mundo possam ter acesso aos jogos do Flamengo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Procedimentos para Compra de Ingressos

Para garantir seus ingressos, torcedores devem seguir algumas etapas. Primeiro, o sócio-torcedor deve fazer login no site do programa Nação Sócio-Torcedor e acessar o menu “Mundial” para obter um código de acesso exclusivo. Esse código é essencial para a compra de ingressos no site da Fifa.

O Flamengo estreia contra o Espérance, da Tunísia, em 16 de junho de 2025, e os fãs podem escolher assistir a um ou mais jogos da fase de grupos para uma experiência completa no torneio.

Preços dos Ingressos para o Super Mundial

Os preços dos ingressos variam conforme o setor e a fase do jogo. Para a estreia contra o Espérance no Lincoln Financial Field, os preços são U$98,00 para o setor inferior e U$56,00 para o setor superior. Preços semelhantes se aplicam aos jogos seguintes da fase de grupos e fases eliminatórias, refletindo a importância de cada partida.

Publicidade

M08: Flamengo vs. Espérance – Setor inferior: U$98,00, Setor superior: U$56,00

Flamengo vs. Espérance – Setor inferior: U$98,00, Setor superior: U$56,00 M22: Flamengo vs. Chelsea – Setor inferior: U$143,00, Setor superior: U$98,00

Flamengo vs. Chelsea – Setor inferior: U$143,00, Setor superior: U$98,00 M39: Club Léon vs. Flamengo – Setor inferior: U$125,00, Setor superior: U$85,00

Ingressos comprados para fases posteriores, como oitavas, quartas de final, semifinal e final, dependerão da classificação do Flamengo. Em caso de eliminação, o valor será reembolsado com uma taxa de U$10,00 por ingresso.

Cronograma de Vendas para Sócios-Torcedores

A venda será organizada por categorias de sócios-torcedores, garantindo que os membros mais dedicados tenham prioridade. O cronograma de venda é o seguinte:

07 de Janeiro (11h): Diamante+ 09 de Janeiro (11h): Diamante 10 de Janeiro (11h): Platina+1 11 de Janeiro (11h): Platina e Ouro+1 12 de Janeiro (11h): Ouro e Prata+1 13 de Janeiro (11h): Prata 14 de Janeiro (11h): Público Geral online

Os torcedores devem ficar atentos ao cronograma para garantir seus lugares no Super Mundial de Clubes. As vendas online terminam em 21 de janeiro de 2024, às 18h.