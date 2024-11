Sem Gabigol: Luís Castro já teria definido atacante do Santos para 2025

O Santos Futebol Clube está prestes a anunciar uma contratação significativa para o comando técnico. Luís Castro, ex-treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, está em um estágio avançado de negociações para liderar o time no Brasileirão Betano de 2025. Sua recente participação em reuniões com a diretoria do Santos aumentou as expectativas sobre sua chegada ao clube paulista.

Desde que deixou o futebol árabe, Castro tem sido assediado por diversos clubes, mas foi o Santos que conseguiu progredir nas conversas. A decisão de Castro em favor do Santos reflete uma série de transformações que o time pretende implementar na próxima temporada.

Planejamento do Santos para 2025

Informações de bastidores sugerem que Luís Castro já está esboçando seu projeto no clube. Ele tem analisado o elenco atual e, com base em suas avaliações, está elaborando uma lista de reforços para o time. Com vasta experiência em diversos mercados, Castro quer inovar e elevar o nível da equipe santista.

A reestruturação do elenco é parte de um plano mais ambicioso para revitalizar o Santos. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, apoia a contratação de Castro e ressalta a importância de melhorar o desempenho no campeonato nacional. A meta é que, com novos reforços, o Santos possa competir de igual para igual com os principais rivais.

Reforços Almejados por Luís Castro

Fontes próximas ao clube indicam que Júnior Santos, atacante do Botafogo, está na lista de desejos de Luís Castro para a Vila Belmiro. Tendo trabalhado juntos no Botafogo, Castro acredita que o jogador pode ser um acréscimo valioso ao time santista.

Júnior Santos, que retornou de uma lesão, teve um ótimo desempenho na temporada passada, especialmente na Copa Libertadores. Sua habilidade de jogar tanto nas pontas quanto como centroavante torna-o uma opção versátil e atrativa para o Santos.

Mudanças no Horizonte do Santos

A contratação de novos jogadores está em linha com os planos do clube de renovação do time. Com a potencial chegada de Luís Castro, mais de 20 atletas podem deixar o elenco, abrindo espaço para novos talentos. Um dos jogadores que pode ser usado em negociações é Guilherme, que interessa ao Botafogo.

Além disso, com o compromisso de Gabigol com o Cruzeiro por quatro temporadas, ele não fará parte do Santos em 2025. Essa renovação do elenco visa dar uma nova identidade ao Santos e melhorar as perspectivas para a próxima temporada.

Essas movimentações no Santos apontam para o início de um novo ciclo, com a expectativa de se reerguer no cenário nacional e internacional. Sob a liderança de Luís Castro, há uma crença de que a equipe irá traçar caminhos para atingir suas metas e proporcionar aos torcedores um futebol mais competitivo e atraente. Nas próximas semanas, as contratações serão definidas, moldando o elenco para as competições futuras.