Seleção Brasileira: quem são os maiores artilheiros da história? veja ranking

A seleção de futebol do Brasil é célebre no mundo todo por seu legado incomparável. Como a única nação a erguer a taça da Copa do Mundo cinco vezes, ela tem encantado os fãs com uma série de jogadores extraordinários, cada um acrescentando ao brilho da equipe. Durante muito tempo, Pelé, um nome que ressoa através das gerações, foi o maior artilheiro da seleção. Porém, Neymar recentemente assumiu essa posição de destaque, representando a atual geração com uma performance espetacular.

Publicidade

Os dez principais artilheiros da história do Brasil contam com figuras lendárias como Ronaldo, Romário e Zico, cada um deles eternizando seu nome na rica história do futebol brasileiro. Esses jogadores não só marcaram gols, mas também criaram momentos icônicos que eternizaram a camisa canarinho.

Neymar: 79 gols em 125 jogos Pelé: 77 gols em 91 jogos Ronaldo: 62 gols em 98 jogos Romário: 55 gols em 95 jogos Zico: 48 gols em 71 jogos Bebeto: 39 gols em 76 jogos Rivaldo: 35 gols em 75 jogos Jairzinho: 33 gols em 81 jogos Ronaldinho: 33 gols em 97 jogos Ademir de Menezes: 32 gols em 39 jogos Tostão: 32 gols em 54 jogos

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem lidera a lista de goleadores da Seleção?

Os principais artilheiros da seleção vão além dos gols marcados, deixando legados duradouros. Atualmente, Neymar lidera com 79 gols em 125 jogos, superando o recorde de Pelé. Pelé, apesar de aposentado, deixou um marco indelével com seus 77 gols em 91 partidas e três títulos mundiais (1958, 1962, e 1970).

Ronaldo, conhecido como o “Fenômeno”, capturou corações com seus 62 gols em 98 partidas, acumulando vitórias significativas, incluindo duas Copas do Mundo. Romário, ícone da década de 90, é celebrado pelos 55 gols e pelo papel essencial na vitória de 1994.

A influência de Zico e Bebeto na Seleção

Zico, mesmo sem um título mundial, é uma lenda com 48 gols em 71 jogos. Ele é símbolo de talento e dedicação, tendo jogado em três Copas. Bebeto, com sua participação chave na conquista de 1994, tem 39 gols em 75 jogos, e é lembrado por seu estilo envolvente.

Publicidade

Zico e Bebeto não apenas fizeram gols, mas também personificaram a essência criativa e competitiva do futebol brasileiro. Suas contribuições são inspirações eternas para futuros jogadores e admiradores em todo o mundo.

Rivaldo, Jairzinho e seus relatos históricos na Seleção

Rivaldo, com suas 35 redes balançadas em 75 jogos, foi essencial na vitória de 2002, exemplificando a classe do futebol brasileiro. Jairzinho, o “Furacão da Copa 70”, registrou 33 gols em 81 partidas, imortalizado por suas performances épicas em 1970.

Estes atletas são celebrados não só pelos gols, mas por sua habilidade em mudar o rumo de jogos importantes e pela paixão demonstrada em campo, perpetuando sua lembrança entre as grandes personalidades da seleção.

Destaques de Ronaldinho e Ademir de Menezes entre os artilheiros

Ronaldinho, o “Bruxo”, com 33 gols em 97 aparições, fascinou o público com seus dribles e técnica, brilhando em importantes torneios como a Copa de 2002 e a Copa América de 1999. Ademir de Menezes, conhecido como ‘Queixada’, deixou sua marca com 32 gols em 39 jogos nos anos 50, incluindo sua participação na Copa de 1950.

Esses craques ilustram a diversidade de talentos que a Seleção Brasileira sempre reuniu. Cada um deles, com uma abordagem singular, ajudou a enriquecer a longa e vitoriosa trajetória do futebol brasileiro, garantindo seu lugar como lendas do esporte.