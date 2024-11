Santos x CRB: horário, escalações e onde assistir

Em 17 de novembro, a Vila Viva Sorte será o centro das atenções ao receber a partida decisiva entre Santos e CRB, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2024. O confronto pode coroar o Santos como campeão da competição na presença de sua fanática torcida, conhecida por transformar o estádio em um verdadeiro “alçapão alvinegro”.

Os torcedores poderão acompanhar o embate através da transmissão ao vivo pela Globo e no Premiere, que transmitirão o jogo às 16:00, no horário de Brasília. Este será o sexto encontro entre as duas equipes, com o Santos tendo a vantagem no histórico de três vitórias e dois empates, segundo dados do site oGol.

Situação de Santos e CRB para o Encontro

O Santos vem com moral elevada, após vencer quatro dos últimos cinco jogos, e está focado em manter o embalo mesmo com os desfalques de jogadores-chave como o goleiro João Paulo, Aderlan e Kevyson, que estão lesionados.

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; Diego Pituca, João Schdmidt e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Desfalques e Reforços das Equipes

O CRB chega à Vila sem o atacante Léo Pereira, suspenso, mas a equipe terá reforços importantes com o retorno de Ryan, Anselmo Ramon, Kleiton e Darlisson, aumentando as expectativas para um jogo acirrado.

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia, Ryan; João Pedro, Falcão, Gegê, Labandeira; Chay, Anselmo Ramon.

Expectativas para Santos x CRB

O favoritismo está com o Santos, que jogará em casa e possui um elenco tecnicamente superior, alimentado pela esperança de conquistar o título da Série B nesta penúltima rodada. O apoio vibrante da Vila Viva Sorte deve impulsionar o time da casa, enquanto o CRB tentará surpreender e buscar pontos valiosos.

Analisando o cenário, a previsão é de que o Santos consiga impor seu estilo de jogo e obtenha um resultado positivo, com uma possível vitória por 3 a 0. No entanto, no futebol, surpresas sempre podem ocorrer, e ambos os times estarão motivados a oferecer o seu melhor espetáculo em campo.