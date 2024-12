Santos trabalha com déficit de 90 milhões para 2025

Com o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro em 2025, após conquistar a Série B em 2024, o Santos apresentou e aprovou seu orçamento para o novo ano. O documento, validado pelo Conselho Deliberativo, expõe uma situação financeira complexa, detalhando receitas, despesas e os desafios a serem enfrentados.

O orçamento projeta um superávit operacional, representando a diferença positiva entre receitas e custos operacionais. Contudo, as elevadas despesas financeiras projetam um déficit significativo, exigindo atenção redobrada sobre suas causas e oportunidades para aumentar receitas.

Fontes de Receita do Santos

As receitas do Santos são diversas, com destaque para “receitas de jogos” e “patrocínios”. As expectativas para 2025 apontam um crescimento nestas áreas, embora os números específicos permaneçam em grande parte não divulgados. Enquanto isso, outras receitas, como as de premiação, apresentam uma redução em relação a 2024, sinalizando uma abordagem cautelosa ou uma avaliação realista do desempenho esportivo. A expansão dos patrocínios exigirá esforços intensos em marketing e parcerias.

Despesas Financeiras e seus Impactos

As despesas financeiras, incluindo amortizações de atletas e provisões para perdas, além da depreciação de ativos, são fatores críticos no orçamento do Santos. Essas despesas contribuem para o déficit projetado de cerca de R$ 89,5 milhões, apesar do superávit operacional. A gestão eficiente dessas despesas será essencial para garantir a viabilidade das operações a longo prazo, destacando a necessidade de estratégias para controle e possível redução através de renegociações e otimizações.

Estrategias para Equilibrar o Orçamento de 2025

O Santos planeja equilibrar seu orçamento por meio do crescimento nas receitas de jogos e patrocínios. Embora as despesas administrativas aumentem, decorrentes de impostos e taxas, ajustes nas finanças são esperados. O Conselho Fiscal apoiou o orçamento, sugerindo:

Expansão de receitas através de novos patrocínios e parcerias.

Redução de despesas financeiras via gerenciamento eficaz de ativos.

Implementação de políticas para controle e mitigação de perdas financeiras.



O orçamento de 2025 do Santos foi aprovado com amplo apoio dos conselheiros, presencial e virtualmente. A estratégia do clube para o ano enfoca o aumento de receitas combinado ao controle das despesas financeiras, visando fortalecer sua estabilidade econômica no retorno à elite do futebol brasileiro.