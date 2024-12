Santos prepara lista de 20 dispensas para 2025

O Santos já está planejando o retorno à Série A em 2025, e, para isso, decidiu quais jogadores não farão parte do elenco na próxima temporada. O objetivo é abrir espaço na folha salarial para a chegada de novos reforços. O clube disponibilizou uma lista de atletas dispensáveis para os agentes, visando negociações rápidas nesta janela de transferências.

A lista contém 20 jogadores que não permanecerão após o fim da Série B, incluindo titulares como o lateral-direito Hayner e o argentino Júlio Furch, que enfrentaram dificuldades devido a contratos que previam aumentos salariais e desempenho abaixo do esperado.

Jogadores do Santos Emprestados que Não Voltarão

Além dos que participaram diretamente da atual campanha, também há jogadores emprestados a outros clubes que não retornarão após o término de seus contratos. Entre eles estão Lucas Lima, que atua pelo Sport, e João Lucas, do Juventude. A decisão busca otimizar o elenco e possibilitar novas contratações para fortalecer a equipe na Série A.

Lista de Jogadores Dispensados

O Santos divulgou uma lista abrangente de jogadores em diversas posições que deixarão o clube. Entre eles, o meia Matheus Nunes, que está em negociação com a Portuguesa para disputar o Campeonato Paulista, é um dos nomes mais discutidos. Confira a lista completa dos atletas que não seguirão na Vila Belmiro:

Goleiro: Vladimir

Vladimir Laterais-direitos: Hayner, Rodrigo Ferreira, João Lucas

Hayner, Rodrigo Ferreira, João Lucas Zagueiros: Luiz Felipe, Alex, Diego Borges

Luiz Felipe, Alex, Diego Borges Meio-campistas: Sandry, Rodrigo Fernández, Vinicius Balieiro, Matheus Nunes, Balão, Patrick, Lucas Lima, Billy Arce

Sandry, Rodrigo Fernández, Vinicius Balieiro, Matheus Nunes, Balão, Patrick, Lucas Lima, Billy Arce Atacantes: Andrey, Furch, Morelos, Enzo, Yusupha Njie

Estratégia do Santos na Janela de Transferências

Visando uma campanha sólida na Série A, o Santos está focado em reformular seu elenco. A meta é equilibrar as finanças, liberar espaço na folha salarial e trazer novos reforços que possam verdadeiramente contribuir com o time. A saída dos jogadores listados oferece ao Peixe uma flexibilidade maior para realizar contratações estratégicas e fortalecer áreas que necessitam de mais atenção.

Uma movimentação decisiva no mercado de transferências é crucial para que o clube atinja seus objetivos na próxima temporada e mantenha um elenco competitivo, capaz de se destacar na elite do futebol brasileiro. A qualidade técnica e capacidade de adaptação dos novos atletas será essencial para o sucesso do Santos em 2024.