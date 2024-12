Ronaldo sugere abrir mão de dívida para ajudar na vaquinha do Corinthians

O Corinthians enfrenta um desafio crucial recentemente: liquidar a dívida da Neo Química Arena. Desde sua inauguração, o estádio tem sido central tanto para o clube quanto para sua apaixonada torcida. Para sanar a dívida, que atingiu valores vultuosos, o clube tem adotado diversas estratégias de arrecadação.

Recentemente, surgiu a potencial colaboração de Ronaldo Fenômeno nesse cenário. O icônico ex-jogador, que atuou pelo Corinthians entre 2009 e 2011, mostrou interesse em contribuir com a situação financeira do clube, inspirando-se em discussões sobre formas de aumentar a arrecadação para o pagamento da arena.

Qual é a contribuição de Ronaldo Fenômeno?

Ronaldo Nazário, popularmente conhecido como Ronaldo Fenômeno, manifestou sua intenção de abdicar de parte dos valores que o clube lhe deve. Sua motivação é clara: ajudar na mobilização dos recursos necessários para a quitação da arena. Esse gesto ilustra não só seu carinho pelo clube, mas também a urgência da situação.

“Eu tenho para receber lá… vou conversar com alguém, posso até abrir mão de alguma coisa,” comentou Ronaldo. Esta declaração foi feita durante o sorteio do Super Mundial de Clubes, reforçando sua vontade de participar ativamente na campanha de arrecadação.

Qual é o status da arrecadação para a Arena?

A meta financeira do Corinthians para extinguir a dívida da arena é ambiciosa: alcançar R$700 milhões até maio de 2025. Até agora, o clube levantou aproximadamente R$30 milhões. Embora significativo, este montante é apenas um começo.

Campanhas de engajamento da torcida têm sido essenciais nesse esforço.

Parcerias empresariais e arrecadações em eventos do clube têm complementado os recursos.

A assistência de jogadores e ex-jogadores, como Ronaldo, pode intensificar a campanha.

Impacto Futuro no Corinthians

O esforço para pagar a dívida da Neo Química Arena transcende a estabilidade financeira do clube. Ele reforça também os laços com a torcida, que tem sido um pilar de apoio. Enfrentar e superar este desafio financeiro é um passo vital para garantir a modernização e autonomia do clube.

A visão de Ronaldo sobre a situação reflete um desejo maior: que o Corinthians transforme sua gestão financeira, tornando-se autossustentável e proativo. A contribuição de Ronaldo, aliada ao esforço contínuo da diretoria e da torcida, é essencial para alcançar essa meta.