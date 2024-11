Ramón Díaz ainda tem batalha judicial com o Vasco

O relacionamento entre Ramón Díaz e o Vasco da Gama foi marcado por conquistas e desentendimentos. O renomado técnico argentino, que desempenhou um papel essencial na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada, agora é o comandante do Corinthians. O confronto entre Vasco e Corinthians, programado para este domingo (24) pelo Campeonato Brasileiro, revive as discussões sobre conflitos passados.

Embora Díaz tenha conquistado a torcida do Vasco durante sua gestão, ele deixou o cargo em abril de 2024 sob condições controversas. Reivindicando demissão injusta, Díaz busca compensação, enquanto o Vasco responde com uma ação legal própria. O embate judicial gira em torno das divergências nas narrativas apresentadas por Díaz e pela diretoria do clube.

Detalhes das Alegações de Ramón Díaz e do Vasco

A disputa legal entre Díaz e o Vasco centra-se nos motivos de sua demissão. Díaz e seu filho, Emiliano, que integrava a comissão técnica, alegam terem sido surpreendidos pela demissão anunciada no Twitter. O Vasco, entretanto, sustenta que a saída foi solicitada pela dupla.

Díaz pleiteia uma compensação de R$ 30 milhões pela quebra de contrato. Em contrapartida, o Vasco busca R$ 18 milhões de Díaz e R$ 12 milhões de Emiliano, baseando suas reivindicações em depoimentos de jogadores, funcionários e declarações públicas dos acusados.

Participação de Juan de Dios Crespo

Para reforçar sua posição, o Vasco contratou Juan de Dios Crespo, um célebre advogado esportivo com vasta experiência em disputas no esporte. Crespo, conhecido por defender Messi contra a FIFA e participar na transferência de Neymar para o PSG, fortalece a defesa do Vasco em um processo complexo, envolvendo aspectos contratuais e de imagem.

Contexto Atual entre Vasco e Corinthians

A rivalidade entre Vasco e Corinthians é reavivada no jogo deste domingo, proporcionando o reencontro de Díaz com o clube carioca. Com os clubes próximos na tabela de classificação, a disputa promete ser acirrada. Anteriormente, o Vasco triunfou sobre o Corinthians, destacando a imprevisibilidade e importância do confronto tanto para a classificação quanto para o orgulho.

Possibilidade de Resolução Próxima

Enquanto as disputas nos gramados prosseguem, a solução das contestações jurídicas entre Díaz e o Vasco na FIFA pode levar tempo. Um acordo pode surgir com o progresso das negociações e audiências, mas o desfecho ainda é incerto.

O resultado deste litígio pode trazer consequências financeiras e de imagem significativas para ambos, despertando interesse tanto dos torcedores quanto dos profissionais do futebol em acompanhar o caso.