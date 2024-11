Presidente do Flamengo sobe o tom e fala sobre renovação de Gabigol

Recentemente, o nome de Gabigol tem sido foco de debates entre os torcedores do Flamengo e na mídia esportiva. O atacante, peça-chave no time, anunciou que deixará o clube carioca em 2025. As negociações entre o jogador e o Flamengo não chegaram a um consenso, marcando o fim de uma era iniciada em 2019 que rendeu muitos títulos ao clube.

Segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o aumento salarial solicitado por Gabigol foi o principal empecilho para a renovação do contrato. O jogador queria dobrar seu salário e permanecer por mais quatro anos. Embora reconhecendo a importância de Gabigol, o clube optou por não atender às suas exigências.

“O Gabigol fez uma proposta de contrato de mais quatro anos no Flamengo com um crescimento muito grande no que seria a remuneração dele anual, muito significativa, eu diria para você que é quase o dobro do salário que ele ganha. Porque, no caso, envolve também o ‘passe’ dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. A prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Desculpa, mas não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e acredita na capacidade e no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois continua…? Se estou dando este ano para ele depois de dois anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria (mais anos) se ele tiver um ano excepcional, muito bom no ano que vem? Mais um ano ou mais três anos, como ele gostaria”

Desempenho de Gabigol influenciou a decisão?

Landim destacou uma queda no desempenho de Gabigol nos anos de 2023 e 2024 como uma das razões para não ampliar o contrato. Embora seus excelentes desempenhos passados, com destaque para os 43 gols em 2019, ainda sejam lembrados, a análise objetiva das atuações recentes levou o clube a avaliar o risco de um contrato prolongado.

O presidente explicou que oferecer um contrato extenso com um aumento substancial representaria um risco administrativo. A proposta do Flamengo era por uma renovação mais curta, visando que Gabigol retomasse o nível de jogo de antes.

Permanência como ídolo do Flamengo era possível?

Gabigol sabia do interesse do Flamengo em mantê-lo, embora sob termos diferentes dos que desejava. Durante as negociações, foi apresentada uma oferta de renovação por um ano, com o salário desejado. Contudo, a ausência de um acordo mais longo e a percepção de falta de empenho por parte da diretoria levaram o jogador a optar por sua saída.

A situação gerou insatisfação em Gabigol, que, em entrevista, expressou descontentamento com o modo como as negociações ocorreram. O atacante esperava um tratamento mais transparente e comprometido, considerando seus anos de dedicação ao clube.

Futuro de Gabigol

Com a decisão de deixar o Flamengo, Gabigol já assinou contrato com o Cruzeiro a partir de 2025. Até lá, ele continuará jogando pelo Flamengo até o fim de 2024, permitindo-lhe se preparar para esta nova etapa em sua carreira.

A nova fase no Cruzeiro promete ser cheia de desafios, mas também repleta de oportunidades para Gabigol continuar sua carreira de sucesso no futebol brasileiro. O atacante, que já é ídolo de uma das maiores torcidas do país, poderá construir sua trajetória em um novo clube com objetivos renovados.

Impacto para o Flamengo e seus fãs

A saída de Gabigol simboliza o fim de um ciclo importante para o Flamengo, que agora enfrenta o desafio de substituir um de seus principais jogadores. O clube precisará atuar no mercado de transferências ou descobrir talentos internos para manter a performance esperada pelos torcedores.

Essa fase de transição também é uma chance para novas lideranças surgirem no elenco, enquanto a torcida aguarda os próximos capítulos dessa história no cenário do futebol brasileiro.