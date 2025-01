Pedro Caixinha já tomou as primeiras decisões no Santos

Pedro Caixinha reassumiu seu papel como técnico do Santos com grande entusiasmo, projetando suas ações até 2025. Mesmo estando em Portugal com sua família, Caixinha demonstra proatividade ao se envolver intensamente na reorganização do elenco santista. Sua abordagem inclui decisões fundamentais sobre quais jogadores ficarão ou sairão do clube, além de novas contratações estratégicas para reforçar o time na próxima temporada.

Publicidade

As ações do técnico não apenas mostram sua disposição em ajustar a equipe ao seu estilo de jogo, mas também destacam sua influência nas decisões administrativas do clube. Em movimentos recentes, Caixinha tem reavaliado acordos anteriores e tomado medidas que impactam diretamente a formação do elenco, evidenciando uma abordagem personalizada e estratégica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Impacto das Decisões de Caixinha no Elenco do Santos

Uma das decisões marcantes de Caixinha foi em relação a Otero, cuja renovação de contrato estava quase finalizada. Apesar do documento de extensão estar pronto para ser assinado, Caixinha interveio, apontando que Otero não se encaixava em seu estilo de jogo. Isso levou à liberação do jogador, que acabou se transferindo para o Nacional, do Uruguai, numa decisão inesperada dentro do clube e para o próprio jogador.

Outro exemplo da influência do treinador é o caso de Matheus Alexandre. O Santos tinha um acordo com o Cuiabá para a compra do lateral-direito de 25 anos, incluindo a forma de pagamento. Entretanto, Caixinha vetou a contratação, justificando que Alexandre pouco contribuiria para seu esquema. A avaliação levou o Santos a desistir da negociação, mostrando a confiança da diretoria nas decisões do novo técnico.

Preparativos do Santos para 2025

No processo de reorganização do elenco, o Santos trabalha sob a orientação de Caixinha e sua equipe técnica para traçar o caminho para 2025. Com a reapresentação do elenco agendada para o início de janeiro, o clube busca alinhamento estratégico. A diretoria concede a Caixinha ampla liberdade para estruturar a equipe, reafirmando a confiança em sua capacidade de liderança.

Publicidade

Negociações importantes já foram concluídas, como a contratação de Luizão, zagueiro do Novorizontino. Além disso, conversas estão avançadas com Thaciano, do Bahia. Outras potenciais aquisições incluem Tiquinho Soares e Danilo Barbosa, ambos do Botafogo, e Thiago Maia, atualmente no Internacional.

O Futuro do Santos sob a Liderança de Caixinha

O impacto de Pedro Caixinha no Santos está apenas começando a se formar, mas já demonstra uma abordagem decidida e estratégica. Cabe agora ao técnico e à diretoria não só finalizar novas contratações, mas também consolidar uma equipe coesa que reflita a visão de jogo de Caixinha. O sucesso do Santos dependerá em grande parte de como essa visão será implementada e adaptada às particularidades do time e do campeonato brasileiro.

O olhar aguçado de Caixinha e suas decisões criteriosas prometem trazer uma nova dinâmica ao Peixe, gerando expectativas entre torcedores e profissionais. A busca por resultados será a métrica definitiva para avaliar o impacto dessas mudanças e o futuro do Santos em 2025.