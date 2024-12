Palmeiras bate 1 bilhão em arrecadação

Em 2024, o Palmeiras vive um momento financeiro histórico, registrando uma receita de R$ 1 bilhão nos primeiros dez meses, superando as expectativas anteriores. Este feito não só marca a primeira vez que o clube atinge tal montante em um ano, mas também destaca um desempenho financeiro superior ao inicialmente projetado.

No balanço apresentado, o clube teve um superávit acumulado de R$ 191 milhões, um resultado muito superior ao previsto de R$ 4 milhões para o mesmo período. Este desempenho se deve ao sucesso de áreas como o futebol profissional, gestão de jogos e marketing, que superaram as projeções orçamentárias de 2024.

Principais Fontes de Receita do Palmeiras

O sucesso financeiro do Palmeiras em 2024 foi impulsionado por receitas diversificadas. Em outubro, o clube gerou receitas de R$ 103 milhões em várias fontes, muito acima da expectativa de R$ 3,3 milhões. Este desvio positivo teve um grande impacto na saúde financeira do clube, resultando em um superávit mensal de R$ 65,8 milhões, contrariando uma projeção de déficit de R$ 17 milhões.

Impacto do Acordo com a WTorre nas Finanças

O acordo com a WTorre, responsável pela gestão do Allianz Parque, foi fundamental para o aumento das receitas do Palmeiras este ano. A negociação trouxe resultados financeiros melhorados, evitando dívidas extras e impulsionando o total de receitas do clube.

Quitação das Dívidas com a Crefisa

O balancete revela que o Palmeiras pode encerrar o ano quase sem dívidas com a Crefisa, restando apenas R$ 2,7 milhões a quitar. Se esta dívida for eliminada até dezembro, será um marco significativo para o clube, permitindo um planejamento financeiro mais sólido no futuro.

Futuro Promissor para o Palmeiras

Com o ano de 2024 ainda em andamento, o Palmeiras está bem posicionado para fortalecer suas finanças. Fontes de receita estáveis, como publicidade, patrocínios, direitos de transmissão e o programa Sócio-torcedor Avanti, continuam a apoiar o clube. Atingir a marca de R$ 1 bilhão em receitas demonstra o comprometimento do Palmeiras com uma gestão financeira sólida, preparando o caminho para enfrentar os desafios vindouros.