O Fluminense confirmou nesta sexta-feira, 16, que o volante Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo. O meio-campista foi submetido a exames de imagem após deixar o gramado sentindo dores no intervalo da partida de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no Maracanã. A lesão preocupa o tricolor para a partida de volta entre as equipes na próxima semana.

Como ocorreu a lesão de Martinelli

O camisa 8 tricolor começou entre os titulares no confronto disputado na última quarta-feira, 14, mas precisou ser substituído antes do início da segunda etapa devido a dores na articulação. A avaliação clínica detalhada confirmou o entorse articular, sem indicação cirúrgica preliminar, e o atleta foi encaminhado de imediato aos cuidados dos fisioterapeutas.

Tratamento e impacto para a sequência da temporada

Martinelli já iniciou os trabalhos de reabilitação nas instalações do CT Carlos Castilho. O departamento médico do clube não estipulou prazo público para retorno, condicionando a volta aos gramados à evolução diária do quadro clínico.

A ausência do volante representa uma baixa relevante para a equipe na reta final das competições. O jogador enfrentava uma sequência intensa de jogos, somando também convocações recentes para a seleção brasileira, e agora cumpre cronograma de fisioterapia para tentar voltar a tempo das decisões da temporada.