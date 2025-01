Manoel confirma permanência no Fluminense

O zagueiro Manoel, de 34 anos, firmou sua renovação de contrato com o Fluminense, garantindo sua presença no clube carioca para a temporada de 2025. Desde que chegou ao Tricolor em 2021, Manoel tem sido uma peça importante na defesa, e sua extensão de contrato reafirma seu compromisso em buscar mais títulos com a equipe.

Publicidade

Embora o clube ainda não tenha feito um anúncio oficial, Manoel anunciou a novidade em suas redes sociais, demonstrando gratidão e entusiasmo em continuar vestindo a camisa tricolor. Ele enfatizou seu desejo de contribuir para novas vitórias na próxima temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Conquistas de Manoel no Fluminense

Durante seu tempo no Fluminense, Manoel acumulou diversos troféus importantes. Ele fez parte do time campeão da Libertadores em 2023, conquistou dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 2022 e 2023, e ajudou a garantir a Recopa Sul-Americana no ano anterior. Sua presença na defesa foi vital, particularmente ao lado de Nino em 2022, formando uma parceria defensiva sólida.

Desafios Superados por Manoel

Manoel enfrentou obstáculos durante sua passagem pelo Fluminense, incluindo uma suspensão de oito meses em 2023 após um teste positivo para osterina, uma substância proibida. Porém, ele retornou aos gramados mostrando força e determinação, reafirmando seu papel crucial na equipe.

Motivos para a Renovação de Manoel

A decisão de Manoel em continuar no Fluminense teve como base sua lealdade ao clube e o desejo de continuar adicionando troféus à coleção do time. Ele expressou em suas redes sociais a honra de permanecer jogando para o Tricolor e a conexão especial que tem com os torcedores. Esses sentimentos foram fundamentais para sua escolha de renovar o contrato.

Publicidade

O novo contrato de Manoel não só fortalece o planejamento defensivo do Fluminense, mas também serve como inspiração para os jovens talentos do elenco. A experiência e o profissionalismo do zagueiro são vistos como ativos valiosos que, junto ao time, prometem enriquecer ainda mais a equipe nas competições futuras.