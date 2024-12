Libertadores 2022: quem ainda permanece no Flamengo?

O Flamengo, um dos mais destacados clubes do Brasil, tem passado por transformações significativas em seu elenco desde sua histórica vitória na Copa Libertadores de 2022. Com a saída de jogadores emblemáticos e a renovação do time, a dinâmica da equipe vem se alterando. Recentemente, a saída de David Luiz, titular na conquista, encerrou mais um ciclo marcante na trajetória do clube.

Em 29 de outubro de 2022, em Guayaquil, o Flamengo sagrou-se campeão da Libertadores com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Sob o comando de Dorival Júnior, a equipe contava com jogadores que deixaram sua marca pela dedicação e talento em campo. No entanto, ao longo dos dois últimos anos, o time titular daquela final passou por uma desmontagem significativa.

Quem ainda continua no elenco?

O título de 2022 agora é uma lembrança para muitos que o conquistaram. Atualmente, apenas três dos onze titulares daquela partida permanecem no Flamengo: Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro. Esses jogadores são figuras essenciais na estrutura da equipe durante este período de mudanças.

A saída de David Luiz marca o fim de uma era, juntando-se a outros que já deixaram o clube, como Gabigol, o autor do gol na final contra o Athletico-PR. A partida de ambos, prevista para o final de 2024, sinaliza o fechamento de um ciclo repleto de conquistas e mudanças no elenco.

Como o elenco mudou desde então?

Após a final de 2022, o elenco do Flamengo passou por várias alterações. Rodinei deixou a equipe ainda em 2022, enquanto João Gomes foi transferido para o Wolverhampton, em janeiro de 2023. Filipe Luís anunciou sua aposentadoria, e Everton Ribeiro firmou contrato com o Bahia ao final de seu compromisso com o Flamengo.

Em 2024, novas mudanças ocorreram. Santos foi para o Fortaleza em janeiro, seguido por Thiago Maia, que fechou com o Internacional em março. A partida de Gabigol e David Luiz, prevista para o final deste ano, é um marco simbólico, dado o impacto deles na equipe campeã.

Qual é o futuro do Flamengo após essas mudanças?

Com as saídas recentes, o Flamengo enfrenta o desafio de reforçar sua equipe para manter sua competitividade tanto nacional quanto internacionalmente. No entanto, remanescentes de 2022 ainda oferecem estabilidade ao grupo atual. Jogadores como Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Everton Cebolinha seguem integrando o elenco. Pablo, após um período emprestado ao Botafogo, continua sendo observado pelo clube.

Investir em novos talentos e integrar jovens da base serão estratégias cruciais para o Flamengo superar esta transição e enfrentar futuros desafios com sucesso. O caminho requer uma gestão estratégica e uma visão perspicaz para preservar o prestígio da equipe.

Dessa forma, o Flamengo continua em sua jornada de adaptações e evolução, honrando seu legado histórico e criando novas histórias no futebol brasileiro.