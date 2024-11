Léo Ortiz comenta possibilidade de jogar de volante na Seleção

Léo Ortiz, atualmente jogando pelo Flamengo, foi novamente convocado para a Seleção Brasileira durante a data FIFA de novembro, sendo esta sua quarta convocação. Com 28 anos, Ortiz ainda aguarda sua estreia pela seleção principal. Ele foi chamado devido à lesão de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, que está fora devido a problemas no joelho.

Apesar de inicialmente chamado para a defesa, a versatilidade de Ortiz, que tem sido observado no meio-campo, foi destacada. No Flamengo, ele atuou ocasionalmente como volante, o que despertou a atenção do técnico Dorival Júnior.

A Versatilidade de Léo Ortiz

Ortiz tem a capacidade de atuar tanto como zagueiro quanto como volante, o que foi considerado antes do confronto contra a Venezuela, em outubro. Com a ausência de André, do Wolverhampton, por lesão, Ortiz foi cogitado para o meio-campo, mas sua entrada não foi necessária, pois Bruno Guimarães assumiu a titularidade.

Com André de volta ao banco para a partida contra o Uruguai, Ortiz permanece disponível na defesa, pronto para contribuir quando chamado.

“Me trouxe como zagueiro, conversamos sobre isso. Era a vaga do Militão. É zagueiro mesmo, mas ele acompanhou o que eu construí como volante em boa parte da temporada, agora com André fora ele conversou se eu poderia fazer essa situação de 5, como fiz há pouco tempo no Flamengo. Falei que faria se fosse necessário, que posso ajudar onde for, em qualquer posição. Me coloquei à disposição no meu clube e aqui se for necessário também”

Estilo de Jogo de Léo Ortiz

Ortiz é reconhecido por sua habilidade em construir jogadas, uma qualidade valorizada no futebol atual e que o ajudou em sua convocação para a seleção. Ele também destaca suas sólidas habilidades defensivas como fundamentais para seu papel em campo. Essa combinação de construção de jogadas e solidez defensiva é o que treinadores buscam em jogadores modernos.

Dado que Militão só deve retornar ao futebol em 2025, as chances de Ortiz participar de futuras convocações, especialmente nos períodos de março e junho de 2024, são promissoras.

“Tenho essa característica de construir o jogo, é um dos motivos de me destacar, que talvez tenha me feito chegar na Seleção, mas as pessoas esquecem um pouco da parte defensiva, que é o principal. Hoje, no futebol moderno, temos muitos zagueiros que jogam e defendem bem, quem participa muito da construção às vezes é esquecido pela defesa. Tenho características defensivas que me fazem destacar também”

Motivações de Léo Ortiz no Flamengo

Ortiz se transferiu para o Flamengo com objetivos claros: lutar por títulos e retornar à Seleção Brasileira. Ele acreditava que a exposição no clube carioca ampliaria suas oportunidades na carreira internacional. Essa estratégia deu certo, visto que ele recebeu mais uma chance de se juntar à seleção nacional.

Ortiz entende que participar de competições de alto nível e perseguir conquistas aumenta a atenção de treinadores e fãs, aprimorando suas chances de futuras convocações para a seleção.

Dessa forma, a carreira de Ortiz continua a evoluir, enquanto ele aguarda ansiosamente sua estreia pela Seleção Brasileira e se dedica a alcançar vitórias com o Flamengo. Ele vê suas convocações como um reconhecimento pelo comprometimento e pelo desempenho apresentado.