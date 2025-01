Léo Jardim tem sequência recorde de jogos no Vasco

Léo Jardim tem se destacado como um jogador crucial para o Vasco da Gama desde sua estreia em fevereiro de 2023. Ele se firmou como titular absoluto após sua primeira partida contra o Nova Iguaçu, onde o Vasco venceu por 2 a 0. A partir desse jogo, Jardim participou integralmente de todos os confrontos ao longo das duas últimas temporadas.

Com impressionantes 59 jogos consecutivos sem substituição, Jardim estabeleceu um recorde na Série A. Apenas João Ricardo, do Fortaleza, se aproxima de seu feito, com 49 partidas seguidas. A confiabilidade de Jardim é indiscutível, solidificando sua posição de liderança no clube carioca.

Perfil de Léo Jardim

Reconhecido como um goleiro de elevado calibre, Léo Jardim recebe grande apreço de seus colegas e equipe técnica. Daniel Fuzato, também goleiro do Vasco, elogia Jardim como uma pessoa e jogador de altíssimo nível, destacando o benefício de ter Jardim no time. Fuzato valoriza a colaboração e espírito de equipe que Jardim traz.

Reservas e Alternativas

A sólida atuação de Léo Jardim limitou as oportunidades para seus reservas. Na temporada de 2023, Ivan jogou três partidas no Campeonato Carioca, enquanto Jardim estava em preparação. Antes dele, Keiller foi o substituto imediato, mas deixou o clube sem atuar. Com a recente chegada de Daniel Fuzato, que assinou por dois anos, a disputa pela posição deve se acirrar.

Chegada de Daniel Fuzato ao Vasco

Daniel Fuzato foi contratado pelo Vasco como um reforço estratégico. Com contrato vigente, ele se junta ao elenco principal nos treinos no CT Moacyr Barbosa, especialmente visando as partidas iniciais do Campeonato Carioca, onde o Vasco pretende utilizar uma formação jovem.

Preparativos para o Campeonato Carioca

O Vasco da Gama está focado na estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Almejando um time que mescle juventude com experiência, o clube se apoia na sólida presença de Léo Jardim para trazer confiança ao elenco, à medida que busca um começo promissor nas rodadas iniciais da competição.