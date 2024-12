Leandro Damião quer encerrar a carreira no Inter

Leandro Damião, renomado no futebol brasileiro, está sem clube desde que deixou o Coritiba em julho de 2024. Aos 35 anos, Damião almeja encerrar sua carreira no Internacional, clube onde se destacou grandemente. Retornar ao Beira-Rio como parte final de sua trajetória ilustra seu carinho pelo clube que o introduziu ao cenário futebolístico mundial.

O amor de Damião pelo Internacional é óbvio, pois ele recusou propostas de outros times, expressando seu desejo de vestir novamente a camisa colorada. A profunda conexão com o Inter, onde começou sua carreira no futebol profissional, evidencia essa decisão.

Início de Damião no Internacional

Damião começou sua trajetória no Inter em 2009, descoberto enquanto jogava pelo Atlético de Ibirama, em Santa Catarina. Inicialmente no time B, logo se destacou e foi promovido ao elenco principal em 2010. Seu talento brilhou em partidas decisivas, como a final da Conmebol Libertadores 2010, onde marcou um gol crucial contra o Chivas.

Principais Conquistas de Leandro Damião

O ápice de sua carreira no Inter foi em 2011, quando marcou 40 gols e contribuiu com seis assistências em 51 jogos. Esse desempenho o levou à Seleção Brasileira, onde nas Olimpíadas de Londres de 2012, ele foi o artilheiro com seis gols, ajudando o Brasil a conquistar a prata.

Clubes que Contaram com Damião

Após o sucesso no Inter, em 2013, Damião foi vendido ao fundo de investimento Doyyen Sports e transferido para o Santos. Subsequentemente, jogou no Cruzeiro, Betis na Espanha, e no Flamengo, antes de retornar ao Inter em 2017. Em seu retorno, foi crucial na campanha que trouxe o Inter de volta à Série A. Em 2018, mudou-se para o Japão, jogando pelo Kawasaki Frontale até 2023.

Legado de Damião no Internacional

Damião fez história com 228 jogos e 108 gols pelo Internacional. Seu potencial retorno ao clube representa um encerramento simbólico de sua carreira, voltando às raízes. A torcida colorada, que acompanhou seu crescimento e conquistas, anseia por sua volta.

A história de Leandro Damião destaca a importância da dedicação e do amor ao clube que o lançou, e seu retorno ao Inter seria o fechamento de um ciclo de forma nostálgica e significativa.