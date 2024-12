Jogo das Estrelas de Zico: veja atrações confirmadas

O Jogo das Estrelas de Zico é uma iniciativa solidária que acontece anualmente no Brasil, reunindo figuras lendárias do futebol para um confronto especial. Idealizado por Zico, ícone eterno do Flamengo, o objetivo principal deste evento é levantar recursos para apoiar ações sociais. Surgido em 2004, o Jogo das Estrelas se firmou como um dos eventos mais aguardados e renomados do calendário esportivo brasileiro.

Para os torcedores, este jogo é uma oportunidade rara de ver em campo grandes ídolos do esporte, muitos dos quais já se aposentaram, mas que ainda despertam admiração e nostalgia. O evento une jogadores que estão na ativa e veteranos, todos unidos por uma causa solidária.

Ex-jogadores confirmados na próxima edição

Em 2024, o Jogo das Estrelas trará várias estrelas do passado que deixaram sua marca no futebol. Entre os confirmados estão Maestro Júnior, Júlio César, Aldair, Mozer e Ronaldo Angelim. Este elenco de estrelas exibe uma rica combinação de habilidade e história, com atletas que tiveram papéis centrais em seus times e seleções ao longo dos anos.

Além disso, o público poderá curtir a presença de astros como Petkovic, Adriano, Sávio, Djalminha e Denílson. Estes profissionais, mesmo após carreiras brilhantes, continuam atraindo a atenção dos fãs, prometendo lotar as arquibancadas do Maracanã.

Os atuais jogadores no Jogo das Estrelas

O evento também contará com a participação de jogadores que ainda atuam profissionalmente. Entre eles, Marlon Freitas, do Botafogo, é um destaque, assim como Rodrigo Caio, conhecido da torcida do Flamengo. A incorporação desses jogadores traz uma energia contemporânea ao jogo.

Claudinho, que joga pelo Zenit, e Yannick Bolasie, recentemente no Criciúma, também participarão. A presença desses atletas em atividade equilibra o peso da tradição com a vivacidade do presente.

Como garantir seu ingresso para o evento?

Para acompanhar este espetáculo beneficente, os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda. Os fãs podem comprá-los na Loja Oficial Gávea, no Shopping Nova América e no Barra Shopping. Perto da data do evento, as entradas estarão disponíveis na bilheteria 2 do Maracanã, a partir do dia 26 de dezembro.

Os preços variam entre R$ 50 e R$ 100 para facilitar o acesso de muitos torcedores, permitindo que participem de um evento marcante e ainda colaborem com causas beneficentes.

Estrelas internacionais presentes no jogo

O Jogo das Estrelas de Zico também conta com a presença de estrelas internacionais. Nesta edição, o público poderá prestigiar o ex-lateral-direito Michel Salgado, ídolo do Real Madrid; Ricardo Quaresma, ex-atacante português com passagens pelo Barcelona e Porto; e Patrick Kluivert, lenda holandesa em seus clubes e na seleção nacional.

A participação desses jogadores internacionais reforça o prestígio mundial do Jogo das Estrelas, cimentando ainda mais sua importância e reconhecimento no cenário esportivo global.