Jogadores do Atlético batem recorde de jogos na temporada

O ano de 2024 foi marcante para o Atlético, especialmente devido ao desempenho de jogadores que brilharam tanto em volume de jogos quanto em suas contribuições dentro de campo. Gustavo Scarpa e Paulinho se destacaram notavelmente, com Scarpa participando de 65 partidas e Paulinho de 60, evidenciando seu comprometimento e importância para a equipe durante toda a temporada.

Outro atleta que frequentou intensamente as partidas foi o goleiro Everson, participando em 59 jogos, reafirmando sua posição como titular indiscutível. Estes jogadores formaram o grupo que mais participou dos jogos pelo Atlético, demonstrando uma presença sólida na primeira equipe.

Gols e assistências: destaques individuais

Em relação ao desempenho de Scarpa, ele encerrou sua primeira temporada no Atlético com nove gols marcados em diversas competições, incluindo o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, além de registrar 12 assistências. Esses números demonstram seu papel fundamental como criador e finalizador de jogadas.

Paulinho, em sua segunda temporada com a equipe, destacou-se como um dos principais artilheiros. Ele marcou 19 gols em várias competições e contribuiu com quatro assistências, comprovando sua importância no ataque, em sequência ao ano anterior, onde liderou com 32 gols.

Quem mais brilhou em 2024?

Além de Scarpa, Paulinho e Everson, outros atletas também se evidenciaram com suas presenças frequentes em campo. Saravia e Battaglia foram peças consistentes, participando de 58 e 56 jogos, respectivamente. Este desempenho reforça a dedicação da equipe em buscar resultados expressivos com um elenco confiável.

Hulk, um ídolo do clube, participou de 53 jogos, mantendo-se como uma figura chave dentro e fora de campo, inspirando seus colegas e a torcida com sua influência positiva.

Quais foram os outros destaques do elenco?

Otávio: Atuou em 50 jogos.

Atuou em 50 jogos. Guilherme Arana: Com 51 participações, teve uma temporada consistente.

Com 51 participações, teve uma temporada consistente. Alan Franco: Também participou de 51 jogos.

Também participou de 51 jogos. Bruno Fuchs e Igor Gomes: Contribuíram significativamente com 45 e 46 partidas, respectivamente.

Além destes, jogadores como Vargas, Alisson, Rubens, Matías Zaracho e Cadu estiveram presentes em mais de 30 jogos, demonstrando flexibilidade e suporte contínuo ao longo do ano.

Impacto e Perspectivas para o Futuro

Os resultados de 2024 não apenas refletem a dedicação e o esforço do plantel, mas também preparam o Atlético para futuras conquistas. A consistência e compromisso mostrados pelo elenco sugerem um futuro promissor. A perspectiva para o progresso de Paulinho é incerta, com negociações em andamento com o Palmeiras, mas o legado que ele e seus colegas deixaram no Galo é indelével.