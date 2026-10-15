O Internacional conta com uma novidade em sua rotina no CT Parque Gigante. Bruno Verri foi integrado de forma definitiva à comissão técnica da equipe profissional para atuar como auxiliar de preparação física, com vínculo válido até dezembro de 2026.

Como ocorreu a integração ao time principal

A promoção do profissional aconteceu após uma chamada para suprir uma ausência pontual no departamento físico do elenco principal. Após o período de transição e a resposta positiva no trabalho diário com os atletas, a diretoria colorada oficializou a permanência de Bruno até o fim da temporada.

Antes de assumir o posto no elenco profissional, ele exercia as funções de preparador físico da equipe sub-20, categoria para a qual havia sido contratado durante uma reformulação recente nas divisões de base do clube.

Carreira de Bruno Verri e trajetória familiar

Formado em Educação Física pela PUC-RS, Bruno construiu sua trajetória profissional com passagens duradouras pelo futebol brasileiro. O preparador acumulou dez anos de experiência nas categorias de base do Grêmio e trabalhou por quase quatro temporadas no Botafogo-SP, antes de retornar a Porto Alegre.

Bruno é o segundo filho de Dunga, capitão da seleção brasileira no tetracampeonato mundial de 1994 e técnico do Internacional em 2013. Apesar da forte identificação familiar com a agremiação, pai e filho nunca haviam trabalhado juntos em uma comissão técnica no clube.