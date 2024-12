Igor Coronado descarta saída do Corinthians

Igor Coronado chegou ao Corinthians como uma promessa, mas a temporada não terminou como ele esperava. O meia, que tem contrato com o clube paulista até fevereiro de 2026, se estabeleceu no banco de reservas devido à forte concorrência na posição. Apesar disso, ele manifesta a intenção de permanecer no clube e lutar por seu espaço no próximo ano.

Publicidade

O principal desafio para Coronado está em superar a concorrência interna, especialmente de seu colega de posição, o argentino Rodrigo Garro. Garro foi um dos destaques do time, figurando entre os artilheiros e liderando o número de assistências. Coronado, porém, acredita que ambos podem coexistir em campo, destacando suas características similares.

“A disputa é com todos os jogadores, né? É onde o treinador conseguir me encaixar e me encaixar com o Garro. Eu acho que nós dois somos dois jogadores de características similares, porém tenho total certeza que cabe os dois dentro de campo. Eu quero jogar, quero ficar, tenho contrato e enfim, eu vou trabalhar nessas férias para chegar da melhor maneira possível no Corinthians”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como Coronado Planeja Encontrar Seu Lugar no Time?

Em entrevista recente, Coronado enfatizou sua determinação em se manter no elenco e disputar uma posição entre os titulares. Ele afirmou estar disposto a trabalhar duro durante a offseason para retornar em melhor forma no ano seguinte. Além disso, expressou confiança de que o técnico saberá como utilizá-lo de maneira eficaz ao lado de Garro, se necessário.

A Trajetória de Igor Coronado Antes do Corinthians

Antes de sua chegada ao futebol brasileiro, Coronado trilhou sua carreira em ligas menos tradicionais. Seu maior destaque foi no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde teve atuações notáveis. Este histórico em mercados alternativos do futebol pode ter sido um fator para sua contratação pelo Corinthians, que busca diversificar seus recursos e estratégias dentro de campo.

Publicidade

O Que Esperar de Igor Coronado na Próxima Temporada?

Para a temporada seguinte, a expectativa é de que Coronado aprimore sua performance e encontre seu lugar na equipe titular. Com a temporada passada como aprendizado, ele pode se beneficiar de uma preparação dedicada para enfrentar a nova temporada. A disputa interna certamente seguirá intensa, mas com o tempo e dedicação, Coronado espera conquistar seu espaço.

Em suma, o meia deseja consolidar seu nome no grupo do Corinthians, contando com a oportunidade de demonstrar seu talento entre os titulares. Sua missão será não apenas manter a forma durante os treinos, mas também convencer o técnico de sua importância para o time.