Grêmio monta barca e anuncia saídas do elenco, veja nomes

O Grêmio inicia o ano de 2025 com significativas mudanças no elenco. Entre as saídas confirmadas, destacam-se alguns nomes esperados, mas que deixaram uma marca no clube. Os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig estão de partida, assim como o zagueiro Rodrigo Caio. Além disso, o lateral Reinaldo e os atacantes Soteldo e Diego Costa também encerram seu ciclo no Grêmio.

A saída de Soteldo gerou expectativas. Seus direitos vinculados ao Santos exigiam um investimento de cerca de R$ 31 milhões para sua permanência, mas a transação não avançou, e Soteldo buscará novos desafios.

Motivos por trás das Saídas de Reinaldo e Rodrigo Caio

Reinaldo já havia anunciado a não renovação de seu contrato e se despediu da torcida. Rodrigo Caio teve a oportunidade de jogar nas últimas rodadas do Brasileirão, mas sua dificuldade em manter a forma física durante toda a temporada foi crucial para sua saída. A decisão de não renovar os contratos está alinhada à estratégia de renovação do elenco do Grêmio.

Desempenho de Diego Costa no Grêmio

Diego Costa teve um começo promissor no Grêmio após chegar durante o Gauchão de 2024, sagrando-se artilheiro e craque do torneio, ajudando o clube a conquistar o heptacampeonato. Porém, uma lesão na coxa esquerda comprometeu sua continuidade. Na temporada, ele disputou 26 jogos, marcou oito gols e fez cinco assistências. Apesar do desempenho expressivo, a diretoria optou por sua saída dentro do contexto de renovação do elenco.

Novas Aquisições e Planejamento Futuro

Para suprir as saídas, o Grêmio já começou a reformular o plantel e anunciou a contratação de João Lucas, lateral-direito que se destacou no Juventude durante o Brasileirão. Embora ainda não oficializada, a negociação contempla um pagamento aproximado de R$ 12,8 milhões, marcando um dos primeiros movimentos sob a liderança do novo técnico Gustavo Quinteros.

O Futuro sob Nova Liderança Técnica

Gustavo Quinteros, o recém-contratado técnico do Grêmio, enfrenta o desafio de reformular a equipe para a temporada de 2024. Embora ainda não tenha uma data de apresentação definida, as mudanças no elenco já refletem as novas diretrizes sob seu comando. Os próximos passos envolverão ajustar a equipe às expectativas dos torcedores e aos objetivos do clube para o ano.

A reestruturação, com foco na saída de veteranos e na contratação de novos talentos, visa alcançar uma temporada de sucesso, aproveitando a experiência e a visão moderna trazidas por Quinteros.