Globo garante transmissão da Supercopa Rei por 3 anos

A Supercopa Rei, que antes era chamada de Supercopa do Brasil, é uma competição emblemática que inaugura oficialmente o calendário do futebol masculino no Brasil. A edição de 2025 promete um confronto histórico: pela primeira vez, Botafogo e Flamengo, dois clubes cariocas, vão se enfrentar no Estádio Mangueirão em Belém, no dia 2 de fevereiro. Este evento oferece uma prévia empolgante do que esperar do futebol nacional e presta tributo ao legado de Pelé, que dá nome à competição.

Publicidade

Fortalecendo sua presença no mundo esportivo, a Globo garantiu os direitos de transmissão da Supercopa Rei por três anos seguidos, de 2025 a 2027. Este acordo inclui cobertura total em suas plataformas, como a TV Globo, sportv e Premiere, oferecendo aos fãs uma cobertura abrangente do evento.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Novidades da Edição 2025 da Supercopa Rei

O duelo entre Botafogo e Flamengo marca a primeira vez que dois times cariocas disputam a Supercopa Rei. Essa batalha inédita será realizada no Mangueirão, um estádio icônico de Belém, famoso por receber grandes eventos esportivos e pela paixão fervorosa de seus torcedores. A escolha deste local promete uma atmosfera vibrante no evento inaugural do calendário de 2025.

Além disso, a competição homenageia o eterno Rei do Futebol, Pelé, cujo falecimento em dezembro de 2022 foi profundamente sentido no esporte. O renomear do torneio celebra e mantém viva a memória de um dos maiores jogadores de todos os tempos.

História e Evolução da Supercopa

Desde sua introdução em 2020, a Supercopa se tornou um aspecto crucial do futebol brasileiro, destacando-se como a abertura das competições nacionais. Atualmente, o título é do São Paulo, que venceu o Palmeiras na edição passada. O Flamengo, com duas vitórias na competição, detém o recorde de conquistas, evidenciando seu talento no cenário nacional.

Publicidade

O torneio, realizado em formato de jogo único, reúne os vencedores da Série A do Brasileirão e da Copa do Brasil, proporcionando um importante palco para os clubes buscarem novas vitórias. A parceria com a Globo assegura uma ampla cobertura, levando a emoção do futebol a milhões de brasileiros.

Impacto da Supercopa Rei no Futebol Brasileiro

A Supercopa Rei transcende a disputa de um troféu; ela simboliza o entusiasmo e a paixão do futebol nacional, celebrando talento e dedicação. A competição eleva o ânimo dos clubes participantes e destaca os jogadores, marcando o início de um novo ciclo de competições, renovando esperanças tanto para atletas quanto para torcedores.

Para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Supercopa já se firmou no calendário esportivo do país como uma competição de excelência. De acordo com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o evento tem potencial para atrair milhões aos estádios e permite que todos os brasileiros apreciem o futebol de qualidade apresentado pelos clubes vencedores.

O Futuro da Supercopa Rei

Com os direitos de transmissão assegurados pela Globo até 2027, a Supercopa Rei está pronta para crescer em popularidade e relevância. Continuará reunindo os melhores talentos do futebol brasileiro, mantendo a tradição e celebrando a rica história do futebol no Brasil.

O embate entre Botafogo e Flamengo promete ficar na memória dos torcedores, não só pela estreia de um confronto carioca, mas também pela homenagem a Pelé, sublinhando o impacto duradouro de sua trajetória no esporte. Assim, a Supercopa Rei permanece como um evento vital no futebol brasileiro, unindo torcedores e fortalecendo o amor pelo esporte em um cenário vibrante e competitivo.