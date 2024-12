Garro foi o jogador com mais minutos no Corinthians em 2024, veja lista

O ano de 2024 trouxe muitos desafios e oportunidades para o Sport Club Corinthians Paulista, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Com jogos intensos e competições de alto nível, os atletas da equipe tiveram um papel crucial no desempenho do time ao longo da temporada.

Publicidade

Neste contexto, alguns jogadores se destacaram por seu comprometimento e número de aparições em campo. A seguir, será apresentado um retrato dos 10 atletas que mais atuaram em 2024, destacando suas contribuições e minutos jogados durante o ano.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem foram os jogadores mais atuantes de 2024 no Corinthians?

Entre os muitos talentos do Corinthians, Rodrigo Garro lidera a lista dos jogadores com mais partidas disputadas, participando de 63 jogos. Sua presença foi fundamental para o time, acumulando 4.918 minutos em campo. Garro mostrou consistência, sendo titular em 57 dessas oportunidades, o que ressalta sua importância tática e física.

Yuri Alberto e Raniele também tiveram performances notáveis, cada um participando de 58 jogos. Yuri Alberto foi titular em 50 jogos e acumulou um total de 4.368 minutos jogados, enquanto Raniele esteve em campo como titular em 53 partidas, totalizando 4.344 minutos. A dupla foi essencial para a manutenção do equilíbrio e dinâmica da equipe.

Outros destaques do Corinthians em 2024

Félix Torres fez 52 aparições e acumulou 4.274 minutos. Seu papel defensivo foi um ponto chave para a sólida defesa do Corinthans. Hugo também participou de 52 jogos e somou 3.808 minutos, mostrando seu valor tanto na defesa quanto no apoio ao ataque.

Publicidade

O experiente Romero contribuiu com suas habilidades em 60 jogos, dos quais foi titular em 40, acumulando 3.480 minutos. A versatilidade de Romero ajudou o Corinthians a enfrentar os desafios da temporada de acordo com as exigências dos adversários.

Lista completa dos jogadores mais participativos do Corinthians

Rodrigo Garro – 63 jogos, 57 como titular, 4.918 minutos Yuri Alberto – 58 jogos, 50 como titular, 4.368 minutos Raniele – 58 jogos, 53 como titular, 4.344 minutos Félix Torres – 52 jogos, 48 como titular, 4.274 minutos Hugo – 52 jogos, 45 como titular, 3.808 minutos Romero – 60 jogos, 40 como titular, 3.480 minutos Matheuzinho – 52 jogos, 32 como titular, 3.473 minutos Cacá – 40 jogos, 37 como titular, 3.329 minutos Hugo Souza – 34 jogos, 34 como titular, 3.060 minutos Fagner – 42 jogos, 38 como titular, 2.891 minutos

A presença consistente desses atletas no campo foi crucial para a equipe do Corinthians em 2024. A combinação de experiência, técnica e comprometimento foi o motor que impulsionou o rendimento do time ao longo de um ano repleto de grandes desafios e competições intensas.