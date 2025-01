Gabigol sobre o Cruzeiro: ‘de coração e alma’

No sábado, 4 de janeiro, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, foi oficialmente apresentado como o mais recente reforço do Cruzeiro. O evento ocorreu no Mineirão e atraiu mais de 40 mil torcedores entusiasmados. A chegada do atacante ao clube celeste gerou grande expectativa e emoção.

Na sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Cruzeiro, Gabigol compartilhou suas impressões iniciais sobre o clube. Ele destacou o papel vital do apoio da torcida e revelou detalhes sobre as negociações com Alexandre Mattos, CEO de futebol do clube.

“Vou contar aqui uma fofoca para vocês. O primeiro dia que ele foi lá em casa para assinar as coisas, eu realmente falei pra ele que meu coração não estava pronto. Ele recebeu isso não tão bem, mas depois, a gente conversando e explicando o meu jeito de ser, ele entendeu. Depois, quando eu tomei a decisão de assinar esse contrato, eu estava de coração e alma aqui dentro. O que posso prometer não são títulos, não é gol, e sim dedicação”

Desafios nas Negociações com Alexandre Mattos

Gabigol relatou desafios iniciais nas negociações com Alexandre Mattos, incluindo um breve desentendimento. Durante as discussões do contrato, ele expressou suas reservas, inicialmente mal recebidas. Entretanto, após uma conversa honesta, ambos chegaram a um consenso e firmaram o acordo.

O atacante frisou que a decisão de se juntar ao Cruzeiro veio com um forte senso de compromisso e dedicação. Ele prometeu entrega total ao clube, motivado pela paixão pela camisa celeste e o desejo de se destacar em campo.

Impacto Esperado de Gabigol na Temporada do Cruzeiro

Gabigol é visto como um dos principais reforços do time para a temporada. O Cruzeiro se prepara para enfrentar o Athletic na 2ª rodada do Campeonato Mineiro, marcada para 22 de janeiro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Com um histórico impressionante de gols e conquistas, espera-se que Gabigol adicione valor ao elenco e fortaleça o ataque nas competições.

Preparativos para o Próximo Jogo do Cruzeiro

Os preparativos para o confronto contra o Athletic estão em andamento. A venda de ingressos já começou, prevendo lotação na Arena BRB Mané Garrincha. Torcedores podem adquirir ingressos online ou em ponto físico na quadra 102/103 Norte.

De segunda a sexta: das 9h às 20h

das 9h às 20h Sábado e domingo: das 10h às 16h

Eventos do Metrópoles Sports para 2025

O jogo contra o Athletic é um dos muitos eventos organizados pelo Metrópoles Sports. O grupo planejou uma série de confrontos de destaque ao longo do ano. Aqui estão alguns dos jogos agendados para 2025:

Athletic x Cruzeiro, Campeonato Mineiro, 22 de janeiro, em Brasília Vasco x Madureira, Campeonato Carioca, 22 de janeiro, em Manaus Vasco x Volta Redonda, Campeonato Carioca, 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES) Flamengo x Botafogo, Supercopa, 2 de fevereiro, em Belém Vasco x Fluminense, Campeonato Carioca, 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília Portuguesa x Corinthians, Campeonato Paulista, 16 de fevereiro, em Brasília

A temporada promete grandes emoções para os amantes do futebol, com Gabigol desempenhando um papel essencial na jornada do Cruzeiro.