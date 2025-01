Fluminense: veja os jogadores que não seguem para 2025

O Fluminense inicia 2025 com uma série de mudanças importantes em seu elenco, motivadas por término de contratos e novas apostas para a temporada. Com a virada do ano, o clube se depara com decisões cruciais sobre jogadores que saíram, além de negociações para renovações e transferências para outras equipes.

Publicidade

A saída de jogadores, seja por término de contrato ou transferência, demonstra a necessidade de renovar o time e se adaptar às novas estratégias. Assim, alguns atletas deixam o elenco, enquanto outros têm a chance de continuar, sob novas condições.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais jogadores não renovaram seus contratos?

Entre os jogadores que não tiveram seus contratos renovados, destaque para Felipe Melo. Após três anos, incluindo uma conquista da Libertadores, sua saída foi confirmada pelo presidente Mário Bittencourt, que destacou sua importância para o clube. Outro atleta que não segue no time é Jan Lucumí, emprestado pelo Boca Juniors de Cali, que retorna após não ter sua compra efetivada.

Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, também sai do Fluminense, com previsão de atuar no Cruzeiro em 2025. Yony González, com uma passagem discreta pelo clube, retorna ao Paysandu sem ter atingido o desempenho esperado.

Transferências concluídas

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza, encerrando sua passagem pelo Fluminense. Além disso, o clube rescindiu, em comum acordo, o contrato de Marcelo, permitindo que ele siga novos caminhos. Felipe Alves, que jogou pouco em 2024, assinou contrato com o Noroeste para novos desafios.

Publicidade

Possíveis permanências no Fluminense em 2025

Para 2025, o Fluminense analisa a renovação do zagueiro Manoel, com quem ainda deseja contar. Para isso, ele precisaria aceitar uma redução salarial significativa, entre 35% e 40%. Essa medida reflete o interesse do clube em equilibrar suas finanças, mantendo qualidade técnica na defesa.

A importância das transferências nas estratégias do clube

Com as mudanças no elenco, o Fluminense busca ajustar suas estratégias financeiras e técnicas. Reduzir a folha salarial e manter jogadores de impacto é vital para o sucesso futuro do clube. Esses ajustes permitem investir em novos talentos e reforçar áreas críticas, sem comprometer os recursos disponíveis.

Essas movimentações refletem a busca por um equilíbrio entre sucesso esportivo e sustentabilidade financeira, um desafio contínuo para os grandes clubes. Ao revisar cuidadosamente as saídas, renovações e contratações, o Fluminense procura fortalecer sua posição nos cenários nacional e internacional.