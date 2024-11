Flamengo é o time com mais seguidores nas redes, veja ranking

A participação das torcidas nas redes sociais serve como um reflexo do tamanho e da devoção dos fãs em relação aos clubes de futebol no Brasil. O Flamengo, reconhecido como o time com a maior quantidade de torcedores no país, ilustra essa influência com um expressivo engajamento de 60 milhões de seguidores em suas plataformas digitais. Esse número impressiona ainda mais quando comparado com os seguidores combinados de rivais como Palmeiras e São Paulo, que juntos, somam pouco mais de 45 milhões.

Conforme levantado pelo IBOPE Repucom, foram contabilizados os seguidores em redes como Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, YouTube e TikTok, revelando números impactantes dos times brasileiros. Enquanto o Flamengo se destaca amplamente, outras equipes também mostram sua força na esfera digital, refletindo não apenas o tamanho de suas torcidas, mas também momentos históricos importantes.

Times Brasileiros em Destaque nas Redes Sociais

Além do Flamengo, outras equipes se sobressaem no ambiente digital. O Corinthians ocupa a segunda posição com 38 milhões de seguidores, demonstrando sua forte presença nas mídias sociais. Palmeiras e São Paulo aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente, cada um com mais de 22 milhões de seguidores, destacando a relevância do futebol paulista.

É interessante notar a presença da Chapecoense na 12ª posição, apesar de não estar entre os 15 times com as maiores torcidas do Brasil. Isso se deve à grande comoção e solidariedade nacional e internacional recebidas após o trágico acidente aéreo de 2018, que aumentou significativamente seu engajamento nas redes.

Posicionamento dos Clubes do Nordeste nas Redes Sociais

Os clubes do Nordeste também se destacam nas redes sociais. O Sport é o primeiro da região a aparecer na lista, ocupando a 14ª posição com mais de 5 milhões de seguidores. Logo atrás vêm Bahia, Vitória e Fortaleza, evidenciando a lealdade e paixão dos torcedores nordestinos que utilizam as redes sociais para demonstrar apoio e promover seus clubes.

Com o crescimento das redes sociais, a interação dos clubes de futebol com seus fãs foi transformada, oferecendo novas plataformas para engajamento e manifestação da paixão pelas equipes.

Os 30 Times Brasileiros com Mais Seguidores

Flamengo – 60.442.258

Corinthians – 38.138.783

Palmeiras – 22.802.230

São Paulo – 22.528.427

Santos – 13.893.700

Vasco – 13.862.946

Grêmio – 12.112.016

Atlético-MG – 11.738.145

Cruzeiro – 10.519.686

Fluminense – 9.350.471

Internacional – 7.922.847

Chapecoense – 6.172.676

Botafogo – 6.121.377

Sport – 5.305.428

Bahia – 5.227.387

Vitória – 4.421.926

Fortaleza – 4.088.283

Athletico Paranaense – 3.993.122

Ceará – 3.594.799

Coritiba – 2.287.331

Paysandu – 1.904.749

Red Bull Bragantino – 1.904.749

Goiás – 1.789.811

Santa Cruz – 1.785.811

Remo – 1.624.929

Íbis – 1.421.926

Criciúma – 1.153.836

Figueirense – 1.149.432

Avaí – 968.760

Botafogo-SP – 942.687

As redes sociais continuam desempenhando um papel crucial ao expandir a visibilidade dos clubes de futebol brasileiros, ressaltando o poder das torcidas em promover suas equipes além dos limites dos estádios. O engajamento online proporciona uma conexão direta com os fãs, permitindo que compartilhem suas emoções e experiências enquanto torcem por seus times do coração. Com os avanços tecnológicos, espera-se que essa interação se torne cada vez mais significativa nos próximos anos.