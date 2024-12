Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, veja lista

No contexto atual do futebol brasileiro, o valor econômico dos clubes tem se tornado um importante indicativo de sucesso e estabilidade. De acordo com um estudo recente da consultoria Sports Value, houve um aumento significativo na valorização das equipes ao longo de 2024. A pesquisa avaliou 30 clubes brasileiros, destacando um aumento impressionante de 24% em relação ao ano anterior, atingindo um total de R$ 41,3 bilhões.

Dentre os times analisados, Atlético e Cruzeiro se destacam significativamente. O Atlético agora se encontra entre os cinco clubes mais valorizados, enquanto o Cruzeiro teve um crescimento notável no último ano. Este cenário financeiro reflete as estratégias e conquistas das agremiações, que buscam constantemente maior relevância e competitividade nos cenários esportivos nacional e internacional.

Destaque do Cruzeiro e Atlético

Cruzeiro atravessa uma fase de forte aumento econômico. Em 2024, sua avaliação no mercado duplicou, alcançando R$ 1,472 bilhão. Esse crescimento de 95,8% é atribuído à recente mudança de gestão com a aquisição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por Pedro Lourenço, fortalecendo ainda mais sua robustez financeira.

Atlético sustenta-se firmemente no topo com um valor estimado de R$ 3,387 bilhões. Este posicionamento é sustentado por suas conquistas nos campeonatos estaduais e internacionais, bem como uma estrutura de gestão sólida controlada por um grupo de empresários influentes, incluindo Ricardo Guimarães e Rubens Menin.

Clubes de Maior Valor no Brasil em 2024

O Flamengo lidera entre os clubes mais valiosos, com um valor de mercado impressionante de R$ 4,879 bilhões. Em segundo lugar, está o Palmeiras, avaliado em R$ 3,956 bilhões. O Corinthians completa o pódio com R$ 3,702 bilhões, seguido de perto pelo Atlético.

O Botafogo, com um aumento de 210%, e o Grêmio, agora valendo R$ 1,8 bilhão, destacam-se entre os clubes que mais aumentaram seu valor de mercado, demonstrando sucesso esportivo e eficiência administrativa.

Flamengo: R$ 4,879 bilhões

Palmeiras: R$ 3,956 bilhões

Corinthians: R$ 3,702 bilhões

Atlético: R$ 3,387 bilhões

São Paulo: R$ 2,869 bilhões

Internacional: R$ 2,524 bilhões

Athletico-PR: R$ 2,293 bilhões

Fluminense: R$ 2,162 bilhões

Botafogo: R$ 1,857 bilhão

Grêmio: 1,839 bilhão

Cruzeiro: 1,472 bilhão

Red Bull Bragantino: R$ 1,438 bilhão

Vasco da Gama: R$ 1,207 bilhão

Santos: R$ 925 milhões

Bahia: R$ 875 milhões

Fortaleza: R$ 754 milhões

América: R$ 638 milhões

Sport: R$ 601 milhões

Goiás: R$ 464 milhões

Atlético-GO: R$ 449 milhões

Coritiba: R$ 416 milhões

Cuiabá: R$ 371 milhões

Ceará: R$ 341 milhões

Criciúma: R$ 334 milhões

Guarani: R$ 301 milhões

Avaí: R$ 265 milhões

Santa Cruz: R$ 255 milhões

Ponte Preta: R$ 251 milhões

Vitória: R$ 249 milhões

Juventude: R$ 221 milhões

Relevância das Avaliações para os Clubes

Os valores de mercado não refletem apenas conquistas esportivas; também indicam potencial comercial e força de marca dos clubes. A elevação significativa nas avaliações pode atrair investidores, patrocinadores e talentos, ampliando ainda mais a influência dos clubes dentro e fora das quatro linhas.

Além disso, essa valorização é crucial para a capacidade dos clubes de investir em infraestrutura, na formação de atletas e na aquisição de talentos reconhecidos globalmente. Portanto, as avaliações financeiras desempenham um papel fundamental que vai além das cifras, moldando o futuro dos clubes na complexa indústria do futebol e garantindo sua sustentabilidade a longo prazo.