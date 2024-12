Flamengo concede título de sócio honorário ao filho de Everton Ribeiro

O Flamengo cumpriu a promessa do presidente Rodolfo Landim, feita em agosto, ao conceder o título de sócio honorário a Antônio, o Totói, filho mais novo de Everton Ribeiro. Totói, agora com quatro anos, se tornou um querido mascote da torcida rubro-negra ao longo dos sete anos em que seu pai atuou pelo clube, entre 2017 e 2023. Atualmente, Everton Ribeiro joga pelo Bahia.

Publicidade

Marília Nery, esposa de Everton Ribeiro, esteve no Rio de Janeiro com Totói, enquanto o jogador estava em Cuiabá para uma partida com o Bahia. Anteriormente, ambos os irmãos ganharam uma moto elétrica do Flamengo no Dia das Crianças, um presente também dado aos filhos dos jogadores do plantel atual.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Critérios de Nomeação para Sócio Honorário do Flamengo

De acordo com o Estatuto do Flamengo, o presidente pode nomear até dez sócios honorários anualmente durante seu mandato. Esses sócios recebem o privilégio de acesso vitalício às instalações da Gávea, sem a obrigatoriedade de pagar mensalidades, destacando a honra dessa concessão.

O Que Tornou Totói um Ícone para os Torcedores do Flamengo?

Totói conquistou os corações dos torcedores nas redes sociais, demonstrando seu amor pelo Flamengo ao usar a camisa do time e cantar suas canções. “Totói da sorte” se tornou um apelido carinhoso entre a torcida, ligado ao sucesso de Everton Ribeiro no clube.

Conquistas de Everton Ribeiro no Flamengo

Durante sua estadia no Flamengo, Everton Ribeiro participou de 394 jogos e conquistou 11 títulos importantes, destacando-se as vitórias na Libertadores em 2019 e 2022. Como um dos pilares do time, seu papel foi crucial nas vitórias e na construção de seu legado no clube.

Publicidade

Importância do Título para Totói e sua Família

Conferir o título de sócio honorário ao Totói reforça a conexão especial entre a família de Everton Ribeiro e o Flamengo, reconhecendo tanto o carinho do menino pelo clube quanto a contribuição significativa de seu pai. Totói agora ocupa um lugar especial no coração da Nação Rubro-Negra, fortalecendo a relação emocional entre sua família e o clube carioca.