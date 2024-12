Flamengo atualiza retorno dos lesionados

Voltando suas atenções para a temporada de 2025, o Flamengo está otimista com o retorno de seus jogadores que atualmente estão lesionados. Com desafios como a Copa Libertadores e a primeira edição do Super Mundial de Clubes pela frente, o clube carioca busca ter seus atletas completamente recuperados a tempo. Entre os jogadores em recuperação estão Everton Cebolinha, Arrascaeta, Pedro e Viña.

O fisioterapeuta do Flamengo, Márcio Puglia, compartilhou informações sobre o progresso de cada jogador em seu processo de recuperação. A expectativa é que o retorno desses atletas fortaleça o time, compensando as ausências sentidas na última temporada.

Atualização Sobre os Lesionados do Flamengo

Everton Cebolinha está entre os jogadores que estão mais próximos de voltar ao elenco principal. Após uma lesão no tendão de Aquiles, ele já está em fase de transição para a preparação física regular, participando de atividades em campo. A expectativa é que sua total integração aconteça durante a pré-temporada.

Arrascaeta, que realizou uma artroscopia no joelho direito, está seguindo bem seu cronograma de recuperação. Apesar de menos complexa, a cirurgia requer cuidados. Ele está dentro do tempo de recuperação esperado de quatro a seis semanas, devendo estar pronto para o início da nova temporada.

Recuperação Prolongada de Pedro e Viña

Pedro, com uma lesão no ligamento cruzado anterior, está mostrando progresso significativo. Após dez semanas da cirurgia, ele já restaurou a amplitude de movimento e foca no fortalecimento muscular. Contudo, seu retorno completo pode demandar entre seis a oito meses, dada a complexidade da lesão.

Viña, com uma lesão multiligamentar, também está em uma etapa promissora de recuperação. Ele realiza atividades na piscina e focos de fortalecimento muscular na academia. Devido à gravidade da lesão, seu retorno está previsto para dentro de dez a doze meses, conforme avaliação médica do clube.

Apoio da Equipe Técnica do Flamengo

A comissão técnica do Flamengo, composta por fisioterapeutas experientes como Mario Peixoto, Laniyan Neves, Alam Santos e Fábio Feitosa, supervisiona de perto a reabilitação dos jogadores. Liderados por Márcio Puglia, garantem que cada atleta receba o tratamento adequado para suas necessidades específicas, ajustando os planos de reabilitação conforme necessário.

Mesmo durante as férias, os jogadores lesionados continuarão seus tratamentos na tentativa de maximizar o progresso. Com esses esforços contínuos, o Flamengo espera ter seus talentos em plena forma para a temporada de 2025.