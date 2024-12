Fagner teve menor número de jogos desde chegada ao Corinthians

Fagner, o lateral direito do Corinthians, tem uma trajetória destacada desde que retornou ao clube em 2014. Conhecido por sua consistência e eficiência dentro de campo, Fagner viveu momentos de altos e baixos ao longo de sua carreira no time. O ano de 2024 foi particularmente marcante, registrando sua menor participação em jogos desde seu retorno, mas sua influência e liderança fora de campo continuaram sendo indispensáveis.

Com uma década vestindo a camisa do Corinthians, Fagner se consolidou como um pilar na defesa, ganhando a confiança tanto da comissão técnica quanto dos torcedores. Em 2019, ele chegou ao auge de sua jornada com 59 partidas, mas hoje enfrenta novos desafios ao refletir sobre seu desempenho recente.

Os Desafios de Fagner em 2024

Durante a temporada de 2024, Fagner participou de 41 partidas oficiais, sendo titular em 36 delas. Este número representa sua menor participação desde 2014. Entre os principais motivos para essa redução estão uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por algum tempo e a forte concorrência dentro do elenco, especialmente com Matheuzinho.

A despeito dessas dificuldades, Fagner continuou a ser um dos líderes mais influentes do time. Sua experiência e liderança são frequentemente destacadas como fundamentais para o grupo corintiano, o que resultou em sua renovação de contrato até 2026. Mesmo com menos tempo de jogo, ele acrescentou cinco assistências ao time e manteve sua presença defensiva, embora com 12 cartões amarelos ao longo da temporada.

O Futuro de Fagner no Corinthians

O ano de 2025 promete ser desafiador para Fagner, com uma concorrência crescente pela posição de titular. Matheuzinho, que se destacou em 2024, inicia o ano com uma vantagem na disputa pela titularidade. Contudo, o apertado calendário de jogos oferecerá a Fagner várias oportunidades para mostrar sua habilidade e experiência, buscando manter sua importância no elenco.

Com contrato firmado até 2026, Fagner tem a chance de encerrar sua carreira no Corinthians de maneira memorável. Seu desempenho e capacidade de se adaptar serão cruciais para determinar o seu papel no time, à medida que o clube almeja novas conquistas e títulos.

Números e Relevância na Trajetória de Fagner

Desde que retornou em 2014, Fagner destacou-se no Corinthians com uma presença constante em campo, como ilustram os números de jogos por temporada:

2024 – 41 jogos

2023 – 57 jogos

2022 – 43 jogos

2021 – 47 jogos

2020 – 52 jogos

2019 – 59 jogos

2018 – 47 jogos

2017 – 53 jogos

2016 – 56 jogos

2015 – 48 jogos

2014 – 53 jogos

Esses números comprovam a durabilidade e o impacto de Fagner como um atleta profissional ao longo dos anos, demonstrando sua importância inegável no Corinthians.