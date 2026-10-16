O empresário norte-americano Josh Wander, cofundador da 777 Partners e ex-controlador da SAF do Vasco da Gama, declarou-se formalmente culpado perante a Justiça Federal dos Estados Unidos. O executivo admitiu a liderança de um esquema criminoso de fraude financeira estimado em cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões). A confissão ocorreu na Corte Distrital de Manhattan, em Nova York, perante o juiz J. Paul Oetken.

Quais crimes o executivo admitiu na Justiça americana?

Conforme informações divulgadas pela Procuradoria do Distrito Sul de Nova York, Wander confessou a prática de fraude eletrônica e fraude contra o sistema de valores mobiliários.

As apurações revelaram que o empresário utilizou relatórios contábeis falsificados, garantias duplicadas e extratos adulterados para captar aportes de investidores e credores. Parte do montante obtido ilicitamente financiou compromissos dos clubes de futebol administrados pelo grupo.

Como a decisão judicial afeta o cenário no Vasco?

No acordo firmado em tribunal, o executivo aceitou o perdimento de bens arrecadados durante o esquema financeiro. Cada acusação prevê pena máxima de 20 anos de reclusão, com a audiência de sentença marcada para 1º de março de 2027. O colapso jurídico da gestora consolida o afastamento definitivo da empresa do futebol cruz-maltino, ratificando a ruptura iniciada pela diretoria associativa.