Estádio do Flamengo pode não ficar pronto em 2029

Durante sua posse como presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, popularmente conhecido como Bap, enfatizou a postura cuidadosa na construção do novo estádio do clube. Em recente declaração, ele indicou que a conclusão da obra, inicialmente planejada para 2029, poderá ser adiada. Essa decisão visa minimizar impactos negativos na performance esportiva e nas finanças do clube.

Bap sublinhou que, ao contrário de outras entidades que enfrentaram problemas financeiros durante a edificação de novas arenas, o Flamengo evitará sacrificar seu desempenho esportivo. “Vamos realizar o estádio, mas sem comprometer nossa performance esportiva, como fez o São Paulo, ou gerar endividamento excessivo, como aconteceu com o Corinthians”, afirmou o presidente.

Estratégias para o Novo Estádio do Flamengo

O novo estádio é uma prioridade estratégica para o Flamengo, reconhecido pela diretoria como um empreendimento crucial. No entanto, Bap destacou a importância de um estudo de viabilidade antes do início do projeto. “Ninguém constrói uma casa do zero sem um estudo assim”, pontuou ele, ressaltando a necessidade de uma análise detalhada.

A localização planejada para o novo estádio rubro-negro é o Gasômetro. Sob a gestão anterior de Rodolfo Landim, a expectativa era de que a inauguração ocorresse em 2029. No entanto, com a nova administração, o cronograma de construção dependerá da saúde financeira do clube, com a obra avançando “conforme o caixa permitir”.

Evitando Erros na Construção de Estádios

Aprender com os erros de outros clubes é essencial. São Paulo e Corinthians são exemplos de times que enfrentaram dificuldades ao construir seus estádios, como comprometimento de resultados esportivos e acúmulo de dívidas significativas. Com Bap na liderança, o Flamengo visa evitar essas armadilhas por meio de um planejamento cuidadoso.

Novas Adições ao Planejamento do Flamengo

Além das questões estruturais, Bap anunciou mudanças significativas na equipe de gestão e técnica do Flamengo. Filipe Luís continuará como técnico do Rubro-negro até 2025, solidificando sua posição no comando. Além disso, José Boto foi revelado como novo diretor técnico, trazendo sua experiência para fortalecer o projeto esportivo do clube.

Essas adições à equipe mostram um empenho contínuo em manter a competitividade do time enquanto o novo estádio é desenvolvido. Os novos membros são responsáveis por assegurar que as ambições esportivas do Flamengo permaneçam intactas durante a construção da nova infraestrutura.