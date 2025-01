Dudu ‘cutuca’ Abel Ferreira em apresentação no Cruzeiro

Na manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, Dudu, o atacante que recentemente deixou o Palmeiras, enfrentou os microfones em sua primeira coletiva oficial como jogador do Cruzeiro. Esse momento marca um novo capítulo em sua trajetória, após uma saída complicada do Palmeiras, onde ele se destacou ao conquistar diversos títulos e se tornar um ídolo.

Durante a coletiva, Dudu discutiu o processo de sua saída do Palmeiras. A sua limitada presença nos jogos finais no Allianz Parque levantou questões sobre sua relação com o técnico Abel Ferreira. De acordo com Dudu, ele estava totalmente recuperado de uma cirurgia no joelho e suas ausências nos jogos foram decisões do treinador.

“Sempre fui um atleta que nunca machuquei. Joguei oito anos em alto nível, tanto eu hoje estou sendo contratado pelo Cruzeiro. Isso demonstra o jogador que eu sou. Tive uma grave lesão no joelho (em agosto de 2023), mas me recuperei bem, me sinto bem fisicamente. Houve as férias, mas, como falei, jogador precisa estar no campo. Espero que eu tenha isso no Cruzeiro para que eu renda bem e pode ter certeza que vou dar meu máximo.

Eu estava bem (no Palmeiras), estava treinando, bem fisicamente, era opção do treinador. Quem escolhe é o treinador, tanto que eu sempre estava no banco, e o treinador optou por não me colocar. Aí depois ele responde lá os motivos…Não penso mais no Palmeiras, agora é o Cruzeiro, não preciso mais ficar respondendo perguntas do Palmeira. O que eu fiz no Palmeiras está lá. 13 títulos. Quando eu parar de jogar ninguém vai esquecer o que eu conquistei lá. Mas aquele Dudu ficou lá em São Paulo”

Declarações de Dudu Sobre sua Saída do Palmeiras

Dudu destacou que sua ausência nos jogos não foi devido a condições físicas. Ele afirmou estar em excelente forma após a recuperação de uma lesão grave no joelho ocorrida em agosto de 2023. O jogador mencionou que, mesmo não concordando, respeitou as decisões de Abel Ferreira, que optou por deixá-lo no banco de reservas.

Com 13 títulos importantes vencidos no Palmeiras, Dudu agora olha para o futuro. Ele expressou que, apesar das boas memórias em São Paulo, sua prioridade é o Cruzeiro, onde almeja construir uma carreira igualmente bem-sucedida.

Futuro de Dudu no Cruzeiro

Ao chegar em Belo Horizonte, Dudu demonstrou entusiasmo com os desafios que vem pela frente. Ele destaca suas metas de contribuir para o sucesso do Cruzeiro, afirmando sua determinação de dar o melhor em campo. Para Dudu, esta é uma oportunidade de não só fazer história no clube mineiro, mas também de consolidar sua carreira nessa nova fase.

Com a chegada de reforços importantes, o Cruzeiro tem planos de se fortalecer para a nova temporada. Isso inclui uma pré-temporada nos Estados Unidos, onde enfrentará times tradicionais como São Paulo e Atlético-MG em amistosos.

Início de 2025 para o Cruzeiro

O planejamento do Cruzeiro para janeiro envolve jogos estratégicos que alinharão a equipe para os desafios ao longo do ano. Os amistosos internacionais são vistos como preparação essencial antes da estreia no Campeonato Mineiro, agendada para o dia 19 de janeiro de 2025, contra o Tombense.

São Paulo (N) – 15/01, 21h30 (de Brasília) – Amistoso

Atlético-MG (N) – 18/01, 17h (de Brasília) – Amistoso

Tombense (C) – 19/01, 16h (de Brasília) – Mineiro

Esses jogos prometem ser importantes para a nova formação do Cruzeiro, que espera contar com o talento e experiência de Dudu para uma campanha de sucesso. Para o atacante, é uma oportunidade de mostrar seu valor e iniciar um novo capítulo de conquistas, motivado pelo desejo de honrar as cores que agora defende.