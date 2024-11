Dorival convoca dois laterais para jogo contra Uruguai

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, para a partida contra o Uruguai, que será disputada em Salvador, na próxima terça-feira, 19, às 21h45. Os jogadores chegam para as vagas de Guilherme Arana, lesionado, e Vanderson, suspenso na última partida do ano para as Eliminatórias da Copa.

A seleção empatou com a Venezuela na última quinta-feira, 14, pelo placar de 1 a 1. O resultado, além de não ajudar muito o Brasil na tabela das Eliminatórias, ainda fez com que o técnico Dorival Júnior tivesse que convocar outros dois laterais.

Vanderson, jogador do Mônaco, que atuou pela ala direita da seleção, tomou o segundo cartão amarelo e está suspenso para a partida contra o Uruguai.

Já o jogador do Galo, Guilherme Arana, sofreu uma entorse no tornozelo direito durante treino em Belém, na última terça-feira, 12.

A tabela das eliminatórias

A seleção brasileira chegou aos 17 pontos na tabela das eliminatórias e ocupa, atualmente, a terceira posição, atrás de Argentina(22 pontos) e Colômbia (19 pontos).

A Venezuela, por sua vez, comemorou muito o empate com o Brasil, e chegou aos 12 pontos, na sétima colocação. Os venezuelanos tentam se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo.

Sob o comando de Dorival

Sob o comando do técnico, a seleção brasileira soma, nas eliminatórias, três vitórias, um empate e uma derrota. O aproveitamento de Dorival nas eliminatórias é de 66,6%.

O treinador conta com uma eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América dos Estados Unidos. O Brasil passou na segunda posição em um grupo com Colômbia, Costa Rica e Paraguai.

