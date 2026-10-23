O Vasco confimrou o clássico contra o Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o Estádio Nilton Santos. O

presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano, afirmou na manhã desta sexta-feira, 23, que o clube tentou levar o jogo para São Januário, mas não recebeu autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das autoridades policiais do Rio de Janeiro.

“O Vasco pediu para jogar em São Januário, que seria o nosso grande desejo, jogar na nossa casa. Infelizmente, ainda não conseguimos essa aprovação da polícia. Tem alguns quesitos de segurança que estamos nos empenhando a resolver”, iniciou o dirigente, que disse esperar uma mudança de cenário para o próximo ano.

“Tenho fé que em 2027 vamos ter uma mudança em relação a isso. Já fizemos uma mudança significativa que foi ampliar a capacidade do estádio. Passamos de 21 mil para 25 mil. Estamos em fase final com a polícia para regularizar essa capacidade. Infelizmente, a CBF e a polícia não autorizaram o jogo em São Januário”, disse o dirigente’, completou.

Por que o Vasco estuda deixar o Maracanã?

No vídeo, Belaciano ainda criticou o gramado do Marcanã e disse que o consórcio que administra o estádio não vem cumprindo com os acordos feitos, o que fez o Vasco não considerar a arena como palco para o duelo da próxima semana.

O desgaste nos bastidores se intensificou após o clube encontrar dificuldades frequentes para atuar no Maracanã. Os entraves ocorreram em partidas da Copa do Brasil, diante do Vitória, e da Copa Sul-Americana, contra Santa Fe e Boca Juniors — confronto que exigiu intervenção judicial para que os vascaínos pudessem exercer o mando no local.

Publicidade Continua após a publicidade

O dirigente vascaíno ainda citou as dificuldades em ter o gramado em bom estado e, por isso, optou pela grama sintética do estádio botafoguense. “Vamos jogar no Engenhão até porque estamos muito preocupados com a situação do gramado do Maracanã. O Fluminense joga na véspera, e a gente não quer prejudicar o gramado de forma alguma. Vamos deixar o consórcio cuidar do gramado dessa vez, e vamos jogar no Engenhão”, explicou.