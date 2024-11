Diniz tem apenas 30% de aproveitamento no Cruzeiro

Desde que Fernando Diniz assumiu como técnico do Cruzeiro em 23 de setembro, seu desempenho preocupa intensamente os torcedores. Em 11 partidas, o time alcançou um aproveitamento de apenas 30,3%, com cinco derrotas, quatro empates e duas vitórias. Durante esse período, a equipe marcou nove gols e sofreu 15.

Os desafios no Campeonato Brasileiro são notáveis, com apenas cinco pontos conquistados em 21 possíveis. Na Copa Sul-Americana, apesar de um melhor desempenho com cinco pontos em quatro jogos, o time ainda luta pela possibilidade de uma vaga na Copa Libertadores, o que destaca a importância das partidas finais na Série A.

Análise dos Jogos sob Comando de Diniz

Os jogos de Diniz no comando do Cruzeiro mostram uma jornada cheia de desafios e esperança. Abaixo estão listados os principais confrontos:

Cruzeiro 1×1 Libertad-PAR (quartas de final da Sul-Americana – volta)

Cruzeiro 1×1 Vasco (28ª rodada da Série A)

Fluminense 1×0 Cruzeiro (29ª rodada da Série A)

Cruzeiro 1×1 Bahia (30ª rodada da Série A)

Cruzeiro 1×1 Lanús-ARG (semifinal da Sul-Americana – ida)

Athletico 3×0 Cruzeiro (31ª rodada da Série A)

Lanús-ARG 0×1 Cruzeiro (semifinal da Sul-Americana – volta)

Cruzeiro 0×1 Flamengo (32ª rodada da Série A)

Cruzeiro 2×1 Criciúma (33ª rodada da Série A)

Corinthians 2×1 Cruzeiro (34ª rodada da Série A)

Racing-ARG 3×1 Cruzeiro (final da Sul-Americana)

A sequência de jogos revelou momentos de possibilidades contrastados por decepções em partidas decisivas para o time e seus adeptos.

Comparação de Diniz com Técnicos Anteriores

Comparado aos técnicos anteriores, Fernando Diniz enfrenta um cenário complicado. Nicolás Larcamón foi demitido após ter um aproveitamento de 59,5%, e Fernando Seabra registrou 55,5% durante sua gestão. Tais números ilustram as dificuldades enfrentadas por Diniz para gerar resultados consistentes.

Futuro do Cruzeiro nas Competições

Há ainda uma oportunidade para crescimento com as partidas finais da Série A. Os duelos contra Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude serão críticos para a classificação da equipe. Há esperança de que ajustes táticos e um melhor entrosamento do grupo possam levar o Cruzeiro a surpreender e conquistar uma vaga na desejada Copa Libertadores do próximo ano.

A torcida do Cruzeiro espera que Fernando Diniz ultrapasse os obstáculos e conduza o time de volta às vitórias nas competições cruciais que se aproximam.