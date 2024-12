Deyverson revela sonho de jogar no Vasco: ‘pedi para jogar lá’

Deyverson, um jogador conhecido por sua personalidade carismática e momentos significativos em campo, ganhou considerável destaque em 2024. Embora tenha encerrado o ano com um desempenho abaixo do esperado pelo Atlético-MG, ele começou a temporada em alta no Cuiabá. Suas atuações ao longo do ano evidenciaram a força e determinação que marcam sua carreira no futebol profissional. Além disso, ele se destacou em entrevistas, onde compartilhou memórias e histórias pessoais de sua carreira.

Publicidade

Notabilizado no Brasil por sua passagem vitoriosa pelo Palmeiras, Deyverson revelou em uma reviravolta interessante que já havia se oferecido ao Vasco da Gama enquanto atuava pelo Belenenses, em Portugal. Este detalhe sustenta sua declaração de amor pelo Vasco, o clube que ele sempre torceu, mas nunca teve a oportunidade de defender profissionalmente, exceto nas categorias de base.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Desejo de Jogar pelo Vasco

Em entrevista ao “Podpah”, Deyverson expressou a frustração por nunca ter defendido o Vasco profissionalmente, mesmo sendo um torcedor apaixonado do clube carioca. Ele contou que durante sua passagem por Portugal, procurou o Vasco para se oferecer à equipe. Infelizmente, sua tentativa foi ignorada, pois o responsável pelo clube na época não sabia quem ele era. Essa situação evidencia as dificuldades que os jogadores frequentemente enfrentam no mundo do futebol.

“É louca a vida, porque quando estava no Belenenses eu pedi para vir jogar no Vasco. E uma pessoa falou: “Quem é Deyverson”? Não lembro dessa pessoa que estava lá no Vasco. Eu não estava jogando tão bem no Belenenses, pedi para vir para o Vasco, time do meu coração, falei: “Pô, vê lá se o Vasco me quer”. Aí a pessoa que estava trabalhando comigo ligou para lá, e o cara falou assim: “Não conheço Deyverson””

Principais Conquistas de Deyverson

A carreira de Deyverson é destacada por importantes conquistas, especialmente durante seu tempo no Palmeiras. O atacante foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018, além de ter um papel crucial na vitória na Copa Libertadores e na Recopa Sul-Americana. Esses títulos eternizaram seu nome na história do clube paulista e conquistaram o carinho da torcida, apesar das controvérsias em sua trajetória.

Publicidade

Campeão Brasileiro (2018)

Campeão da Copa Libertadores da América

Campeão da Recopa Sul-Americana

Influência Familiar na Vida de Deyverson

Nascido no Rio de Janeiro, Deyverson cresceu em uma família onde a torcida pelo Flamengo era predominante. No entanto, foi a influência de seu pai, Carlos Roberto da Silva, que o fez um fervoroso torcedor do Vasco. Essa devoção ao Vasco está profundamente enraizada nos laços familiares e emocionais que persistem até hoje, mesmo após sua passagem por outros grandes clubes.

A escolha de seguir a paixão de seu pai foi incentivada por sua mãe, que desejava que ele compartilhasse da mesma paixão de seu esposo pelo Vasco. Essa narrativa familiar acrescenta um toque pessoal à carreira de Deyverson, conferindo uma dimensão emocional à sua jornada como jogador e torcedor.

Interação com as Torcidas

A relação de Deyverson com as torcidas vai além das conquistas que obteve. Mesmo sem ter jogado profissionalmente pelo Vasco, ele foi sempre bem recebido pela torcida vascaína em jogos contra o clube. Esse carinho pode ser atribuído à sua paixão genuína pelo Vasco e ao seu carisma indiscutível, que cativa os torcedores. Ele também é reconhecido por torcedores de outras equipes, como os do Boca Juniors, mostrando sua popularidade além das fronteiras.

Deyverson frequentemente ressalta a reciprocidade do afeto que sente pelas torcidas que o acolhem, criando uma conexão especial que transcende o campo e as cores das camisas que veste.