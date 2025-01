Cruzeiro renova contrato de Lucas Silva

O Cruzeiro anunciou recentemente a extensão do contrato do volante Lucas Silva, de 31 anos, até o final de 2026. Após semanas de diálogos entre o jogador e a diretoria, a confirmação foi feita, inicialmente relatada pela Itatiaia.

O contrato anterior de Lucas Silva encerraria em dezembro de 2024. Recebendo ofertas de outros clubes, incluindo uma do New England Revolution, dos EUA, Lucas escolheu permanecer no Cruzeiro, evidenciando sua lealdade e carinho pelo clube onde vivenciou conquistas significativas.

Desempenho de Lucas Silva em 2024

Em 2024, Lucas Silva teve uma temporada com altos e baixos. Iniciou como titular inquestionável sob a orientação de Fernando Seabra, mas perdeu espaço com as novas aquisições para o meio-campo, como Walace e Matheus Henrique.

Conseguindo recuperar sua posição, sob o comando de Fernando Diniz, Lucas demonstrou novamente sua relevância, encerrando a temporada com assistências importantes, como a que deu na última rodada da Série A contra o Juventude.

Durante o ano, Lucas Silva participou de 50 partidas, marcou 2 gols e registrou 1 assistência, reafirmando sua contribuição para o Cruzeiro.

Trajetória de Lucas Silva no Cruzeiro

Lucas Silva iniciou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro, ascendendo ao time principal em 2012, tornando-se rapidamente titular. Suas atuações de destaque nas vitórias do Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 despertaram o interesse de grandes clubes internacionais.

Em 2015, transferiu-se para o Real Madrid. Após dois anos, regressou ao Cruzeiro e continuou colecionando títulos, incluindo as Copas do Brasil em 2017 e 2018 e o Campeonato Mineiro em 2019.

De volta ao clube em 2023, Lucas Silva consolidou sua presença. Ele já acumula 252 jogos e sete gols pelo time estrelado.

Expectativas futuras para Lucas Silva

Com a renovação até 2026, Lucas Silva tem um futuro promissor no Cruzeiro. Sua permanência oferece estabilidade ao meio-campo e proporciona uma plataforma para ele continuar oferecendo sua experiência e habilidade.

O clube espera que, sob a direção de Fernando Diniz, Lucas mantenha seu alto desempenho e ajude o Cruzeiro a conquistar novos títulos. Sua continuidade é um conforto para os torcedores que confiam em seu talento e liderança em campo.

A extensão do contrato de Lucas Silva reflete seu compromisso com o Cruzeiro e o reconhecimento de seu papel crucial nos sucessos passados e futuros do time.