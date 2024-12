Corinthians prevê recorde de faturamento em 2025

O Corinthians, um dos clubes de futebol mais icônicos do Brasil, está revendo suas estratégias de patrocínio com o objetivo de alcançar um faturamento recorde em 2025. O clube pretende arrecadar R$ 212 milhões durante a temporada. Em uma manobra inovadora, o clube decidiu comercializar separadamente os espaços nos ombros da camisa, em vez de ceder ambos os lados a um único patrocinador. Essa iniciativa marca um período de reestruturação e inovação no clube.

Divulgada pelo Ge, essa estratégia de patrocínio revela um momento de transformação para o Corinthians. Após encerrar contrato com a Pixbet, empresa de apostas, o clube firmou acordo com a VaideBet. Essas mudanças fazem parte de uma iniciativa mais ampla para maximizar as receitas de patrocínio e ampliar as opções para possíveis parceiros publicitários.

Novos Espaços para Patrocínio

Além dos novos espaços nos ombros, o Corinthians oferece outras oportunidades para patrocinadores. Estão disponíveis a barra da camisa e a parte traseira do calção. Com a saída recente da Foxlux, que optou por não renovar a parceria, surgiram novas possibilidades que o clube espera concretizar em 2025. Além disso, a renovação do contrato com a rede de postos Ale, parceira desde 2019, está em negociação.

Impacto do Mercado de Patrocínios nas Finanças do Clube

O faturamento proveniente de patrocínios é vital para a saúde financeira do Corinthians. O clube tinha a expectativa de arrecadar R$ 263,2 milhões em 2024, mas devido ao fim e à não renovação de diversos contratos, essa receita reduziu-se para R$ 178 milhões. Em 2025, a meta é aumentar novamente a arrecadação, com a expectativa de retorno à Libertadores e a contratação de novos jogadores para captar o interesse dos investidores.

Influência de Jogadores e Torneios nas Receitas

O retorno à Libertadores é visto como uma oportunidade não apenas para melhorar o desempenho da equipe, mas também para aumentar a visibilidade e atratividade do clube junto a patrocinadores. A contratação de jogadores de destaque pode contribuir significativamente para negociações de patrocínio, como evidenciado na renovação com a Ezze Seguros em termos financeiros mais favoráveis.

Próximos Passos no Marketing do Corinthians

O departamento de marketing do Corinthians está desenvolvendo um plano abrangente para atrair novos patrocinadores e fortalecer contratos existentes com aumentos financeiros. Os desafios incluem escolher parceiros que compartilhem os valores e ambições do clube e criar propostas de patrocínio atrativas em termos de visibilidade e engajamento com a torcida. A expectativa é que esses esforços resultem em um 2025 de crescimento e fortalecimento da marca Corinthians.