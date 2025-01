Corinthians e Breno Bidon encaminham renovação

Breno Bidon, jovem meio-campista de 19 anos, está prestes a fortalecer ainda mais sua conexão com o Corinthians por meio de uma renovação de contrato. Desde sua promoção ao time principal, Bidon tem mostrado grande potencial, atraindo a atenção da diretoria do clube. A intenção é não apenas manter esse talento no elenco, mas também valorizar o atleta e protegê-lo do crescente interesse de outras equipes.

Em março de 2024, após uma participação vitoriosa na Copinha, Bidon firmou um contrato de cinco anos com o Corinthians. O acordo inicial incluiu cláusulas de rescisão milionárias: 100 milhões de euros para transferências internacionais e R$ 120 milhões para o mercado brasileiro. Tanto a diretoria quanto o staff do jogador acreditam que esses valores podem ser aumentados, especialmente para transferências dentro do Brasil.

O que significa a renovação de contrato para Bidon e o Corinthians?

A renovação de contrato de Breno Bidon não é apenas uma formalidade; ela simboliza sua ascensão no elenco alvinegro. Desde sua promoção ao time principal, Bidon se destacou ao ponto de se tornar uma peça essencial na equipe titular. Com isso, o jovem jogador é agora visto não apenas como uma promessa, mas como uma realidade concreta em um dos clubes mais renomados.

O novo contrato, que deverá mantê-lo no clube por mais cinco anos, o limite permitido pela legislação, visa não apenas oferecer uma remuneração condizente com seu atual status, mas também proteger o Corinthians de possíveis abordagens de clubes concorrentes. Este movimento é semelhante ao de Rodrigo Garro, que também estendeu seu vínculo com o clube visando valorização.

Como Bidon pode influenciar os planos financeiros do clube?

Além de sua importância em campo, Bidon é visto como um ativo financeiro significativo para o Corinthians. A diretoria acredita que ele possui um dos maiores potenciais de venda nos próximos anos. Portanto, há uma expectativa de que ele seja peça central na meta de R$ 181 milhões em receitas de transferências em 2025.

Em 2024, Bidon se destacou ao participar de 45 partidas, solidificando sua presença no elenco e gerando expectativas tanto internamente quanto no mercado. Sua convocação para a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano também destaca seu valor e potencial de crescimento, podendo aumentar ainda mais o interesse ao seu redor.

O legado de Bidon para o futuro do Corinthians

A história de Breno Bidon no Corinthians ainda está nos capítulos iniciais, mas seu impacto já é perceptível. Com a decisão de renovar seu contrato e as expectativas de crescimento contínuo, ele não apenas fortalece a atual formação do time, mas promete contribuir significativamente para o legado esportivo e financeiro do clube.

Com o Corinthians se preparando para futuros desafios, Bidon representa um dos pilares de um projeto que busca combinar talento e sustentabilidade financeira, consolidando o clube nos cenários nacional e internacional.