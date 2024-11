Copa do Nordeste 2025 tem mudança no calendário, veja datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da Copa do Nordeste 2025, na sexta-feira, 22 de setembro. Este torneio, um dos mais aguardados na região, trará mudanças significativas em seu calendário, mantendo seu formato tradicional com algumas estratégicas modificações.

Famosa pelo alto nível de competitividade e por atrair torcedores apaixonados, a competição agora terá datas mais espaçadas entre a primeira fase e as finais, com o objetivo de oferecer melhores condições de preparo e desempenho para os clubes.

Estrutura do Calendário da Copa do Nordeste 2025

As eliminatórias têm data marcada entre 5 e 8 de janeiro. A primeira fase da competição começa em 22 de janeiro e vai até 26 de março. As quartas de final ocorrem em 4 de junho, seguidas das semifinais em 9 de junho. As finais serão realizadas em dois jogos, nos dias 3 e 7 de setembro.

Mudanças no Formato

A mudança mais significativa para 2025 ocorre na fase de grupos. Ao contrário dos anos anteriores, onde as equipes enfrentavam times de diferentes grupos, agora as oito equipes de cada grupo jogarão entre si. Essa alteração intensificará a competição e oferecerá novas experiências para jogadores e torcedores.

Eliminatórias: 05/01 até 08/01

05/01 até 08/01 1ª fase: 22/01 até 26/03

22/01 até 26/03 Quartas de final: 04/06

04/06 Semifinais: 09/06

09/06 Finais: 03/09 e 07/09

Possíveis Ajustes no Calendário

Embora as datas estejam previstas, podem ocorrer mudanças caso seja necessário alinhar com outros calendários, como os da CBF ou da Conmebol. Essa flexibilidade é vital para evitar conflitos e assegurar participação completa das equipes em todas as competições sem sobrecarga.

A Copa do Nordeste 2025 promete trazer emoções intensas, um novo formato de fase de grupos, e um calendário que prioriza o descanso e a preparação dos atletas. Torcedores aguardam ansiosamente as vibrantes partidas que acontecerão nos gramados do Nordeste.