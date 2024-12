CazéTV: veja quais campeonatos serão transmitidos em 2025

Felipe Tebet, gestor das plataformas da CazéTV, confirmou que o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista serão os carros-chefes das transmissões esportivas do canal em 2025, com exibição gratuita no YouTube.

Com foco na expansão de sua programação esportiva, a CazéTV também garantiu a transmissão de eventos como a Eurocopa Feminina, prevista para julho na Suíça. A emissora, já conhecida por sua cobertura na Copa do Mundo de 2022, continua a fortalecer suas parcerias com organismos esportivos internacionais como Uefa e Fifa.

Principais Transmissões da CazéTV em 2025

A agenda de 2025 da CazéTV está repleta de eventos esportivos de grande importância. Além do Brasileirão e Paulistão, a programação inclui competições como:

Campeonato Brasileiro 2025

Campeonato Paulista 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

Conference League (até 2026/27)

Ligue 1 (até 2026/27)

NFL (jogos internacionais)

Felipe Tebet destacou que, apesar da experiência acumulada em eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, o Brasileirão apresenta um desafio singular devido às intensas rivalidades e paixões.

Parceria de Transmissões: CazéTV e Outras Emissoras

As transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão serão divididas entre a CazéTV e outros canais. A Record irá transmitir o Campeonato Paulista em TV aberta, assim como jogos da Liga Forte Futebol (LFU) no Campeonato Brasileiro 2025, com clubes como Corinthians, Internacional e Vasco.

Enquanto isso, a Globo possui os direitos de transmissão da Libra, com equipes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, oferecendo uma ampla cobertura via diversas plataformas no Brasil.

Perspectivas da Cobertura da CazéTV em 2025

A CazéTV está comprometida em aprimorar sua interação com o público e em atender às expectativas dos espectadores, especialmente com o desafio de cobrir o Campeonato Brasileiro. A intenção é atingir uma audiência mais ampla e reafirmar sua posição no cenário esportivo.

Com uma variedade de eventos em seu portfólio, a CazéTV está posicionada para se destacar ainda mais nas transmissões esportivas, proporcionando uma experiência rica e inovadora ao público através de suas plataformas acessíveis.