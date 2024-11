Cano assume a terceira posição na artilharia do novo maracanã; veja ranking

O atacante argentino Germán Cano segue deixando sua marca no futebol brasileiro. Em 2023, ele superou Fred como maior artilheiro do Fluminense no Estádio do Maracanã. Recentemente, ao marcar durante o empate de 2 a 2 contra o Fortaleza, Cano igualou-se a Bruno Henrique, do Flamengo, na lista de artilheiros do estádio desde sua reforma em 2013.

Publicidade

Essa conquista é relevante não só pelo desempenho individual, mas também pelo impacto no Fluminense, que está na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube está a um ponto da zona crítica da tabela, destacando a importância dos gols de Cano para a equipe.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Panorama dos Maiores Artilheiros do Novo Maracanã

Desde sua reformulação, o Maracanã tem sido um campo de grandes performances, com uma acirrada disputa pelo título de maior artilheiro. A liderança é de Pedro, com atuações pelo Flamengo e Fluminense, totalizando 93 gols. Gabigol, que jogou pelo Flamengo e Santos, tem 81 gols. Germán Cano e Bruno Henrique estão empatados na terceira posição com 55 gols. Arrascaeta completa o Top 5, com 46 gols entre Cruzeiro e Flamengo.

Pedro: 93 gols

93 gols Gabigol: 81 gols

81 gols Cano: 55 gols

55 gols Bruno Henrique: 55 gols

55 gols Arrascaeta: 46 gols

Destaque de Cano Entre os Artilheiros Estrangeiros

Cano não se destaca apenas entre os goleadores gerais; ele lidera como artilheiro estrangeiro do Novo Maracanã com 55 gols, superando o uruguaio De Arrascaeta, que possui 46 gols. Isso consolida Cano como uma força estrangeira significativa no futebol brasileiro.

Outro estrangeiro de destaque é Arias, com 20 gols, mostrando a importante contribuição dos jogadores internacionais nos times locais.

Desafios Atuais do Fluminense

Apesar das conquistas de Cano, o Fluminense enfrenta desafios no Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, ocupa a 15ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O próximo confronto é crítico, contra o Criciúma, também na luta para escapar das últimas posições. A atuação de Cano e do time será crucial para garantir a permanência na elite do campeonato.

Publicidade

Com partidas decisivas pela frente, o talento de Cano pode ser essencial para guiar o Fluminense a resultados positivos.

Expectativas para o Próximo Confronto

O Fluminense se prepara para um jogo crucial no Estádio do Maracanã, contra o Criciúma, rival direto na luta contra o rebaixamento. Com o apoio de Cano e a vantagem de jogar em casa, o time buscará conquistar três pontos para se afastar da zona perigosa.

A presença de Cano em campo será vital não só para marcar gols, mas também para inspirar a equipe a alcançar uma vitória vital. A partida promete ser tensa e competitiva, com grande impacto no rumo do Fluminense no Campeonato Brasileiro.