Campeonato paulista 2025 fecha acordos de transmissão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou recentemente os novos acordos de transmissão de suas principais competições, incluindo o Campeonato Paulista masculino, feminino e a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Esses acordos estão vigentes até 2027 e trazem uma variedade de opções de plataformas para que os torcedores possam acompanhar os jogos.

Destacam-se novas parcerias com diferentes redes que trarão as emoções do Paulistão para variados públicos, com transmissões tanto na TV aberta quanto em plataformas digitais. Essa diversidade de meios visa alcançar um maior número de fãs do futebol paulista, ampliando a visibilidade das competições.

Plataformas de Transmissão do Paulistão 2025

O Paulistão Sicredi 2025 terá suas transmissões amplamente distribuídas. A TV Record vai exibir os jogos na TV aberta, enquanto o popular canal do YouTube CazéTV, junto com a TNT Sports e o serviço de streaming Max da Warner Bros Discovery, disponibilizarão os jogos nas plataformas de TV por assinatura e digitais. O canal de Casimiro Miguel, conhecido por suas transmissões interativas, também participará na transmissão dos eventos do campeonato.

Além do campeonato masculino, a TNT Sports também apresentará jogos importantes do Paulistão Feminino e da Copinha, garantindo uma abrangente cobertura para todos os eventos promovidos pela FPF.

Impacto Econômico: Patrocínios e Naming Rights

A renovação dos contratos de transmissão abre espaço para que empresas de mídia negociem cotas de patrocínio. O YouTube, com as transmissões dos jogos pela CazéTV, já anunciou seus patrocinadores, que incluem empresas como Casas Bahia, Claro, Hypera, McDonald’s, PagBank, Stellantis e Unilever.

A Betnacional também renovou seu patrocínio máster com os canais da Warner. Estes acordos de patrocínio não apenas fornecem suporte financeiro para as transmissões, mas também oferecem grande exposição para as marcas durante os eventos esportivos.

Outras Renovações Contratuais com a FPF

A FPF também renovou o acordo de naming rights com o Sicredi para 2025. Este acordo abrange também outras competições como as séries A2, A3 e A4 do Paulistão, a Copa São Paulo de Futebol Júnior masculina e feminina, e a Copa Paulista. Esses acordos solidificam o compromisso da FPF em manter o futebol paulista como referência no âmbito nacional, aumentando sua visibilidade e sua atratividade para jogadores e fãs do esporte.

Com essas parcerias, a Federação Paulista de Futebol não apenas fortalece a transmissão de suas ligas principais, mas também assegura a contínua evolução e popularidade do futebol paulista, expandindo suas oportunidades de engajamento e inovação no cenário esportivo brasileiro.