Calleri vive melhor temporada em assistências no São Paulo

Jonathan Calleri, com sua destacada trajetória no São Paulo, tem se sobressaído na temporada de 2024. Reconhecido por ser um verdadeiro artilheiro, o atacante argentino também tem aprimorado seu jogo ao aumentar significativamente seu número de assistências.

Em nenhuma outra temporada de sua carreira Calleri havia registrado tantas assistências. Ao oferecer o passe para o gol de Liziero contra o Criciúma, ele atingiu sete assistências em 2024, ultrapassando suas marcas anteriores.

Qual o Peso das Assistências de Calleri para o São Paulo?

As assistências de Calleri têm sido essenciais para a campanha do São Paulo no Brasileirão. Ele compartilha o posto de líder em assistências no time com Lucas Moura e Wellington Rato, cada um contribuindo com quatro passes para gol no campeonato. Essa colaboração tem ampliado o leque de jogadas ofensivas do time de forma significativa.

Além de suas assistências, Calleri marcou 14 gols em 48 confrontos nessa temporada, sendo o terceiro maior goleador, atrás apenas de Luciano e Lucas Moura. Sua contribuição versátil se manifesta tanto no campeonato nacional quanto em torneios como a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista, onde suas assistências foram vitais para o progresso da equipe.

O Desempenho do São Paulo no Brasileirão 2024

Após empatar com o Criciúma, o São Paulo caiu para o sexto lugar na tabela, com 51 pontos. O Internacional subiu para a quinta colocação após vencer o Atlético-MG. Essas movimentações tornaram o Campeonato Brasileiro mais acirrado, pressionando o São Paulo a buscar resultados melhores em suas próximas partidas.

Os próximos desafios incluem enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, e o Athletico-PR em casa. Esses jogos são cruciais para o São Paulo garantir uma posição entre os líderes e, assim, conseguir vagas em competições internacionais.

O Futuro de Calleri no São Paulo

O futuro de Jonathan Calleri no São Paulo promete ser brilhante. Com sua capacidade de marcar gols e contribuir com assistências valiosas, ele se estabelece como uma peça chave no plano tático da equipe. Espera-se que Calleri continue superando seus próprios recordes, enquanto ajuda o São Paulo a atingir suas metas nesta temporada e além.

A torcida do São Paulo almeja que as performances de Calleri mantenham-se em alta, permitindo que o time capitalize suas habilidades tanto em competições nacionais quanto internacionais, consolidando uma presença forte nos principais campeonatos de futebol.