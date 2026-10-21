A eliminação do Vasco para o Boca Juniors na noite de terça-feira, 20, impediu que a Sul-Americana tivesse uma final 100% brasileira. Seria apenas a segunda vez que a elite nacional colocaria dois clubes em uma decisão do torneio, a primeira foi em 2021, entre Athletico-PR e RB Bragantino. Por outro lado, o duelo entre Brasil e Argentina é o que mais se repetiu na história da copa e, pelo terceiro ano seguido, o roteiro pode se repetir.

O Atlético Mineiro tem vantagem de 3 a 0 para enfrentar o Montevideo City Torque, do Uruguai, e precisa de um tropeço histórico para não voltar à final da Sul-Americana. EM 2025, o Galo perdeu nos pênaltis para o argentino Lanús.

Brasil pode chegar à sexta final seguida

Desde a final entre Athletico-PR e RB Bragantino, em 2021, todas as decisões tiveram times brasileiros. A última vez que um time do Brasileirão não jogou uma final de Sul-Americana foi na vitória de 3 a 0 do Defensa y Juticia contra o próprio Lanús, na edição de 2020. A efeito de comparação, times argetinos jogaram apenas esta final entre si.

Apesar da presença nas decisões, os times brasileiros não saíram vitoriosos em nenhuma delas. Apenas na final 100% brasileira, obviamente. O Independiente del Valle bateu o São Paulo em 2022, enquanto a LDU venceu nos pênaltis o Fortaleza. Em 2024, o Cruzeiro caiu para o Racing na final.

Todas as finais entre Brasil e Argentina na Sul-Americana

2008 – Internacional x Estudiantes

x Estudiantes 2010 – Goiás x Independiente

2012 – São Paulo x Tigre

x Tigre 2013 – Ponte Preta x Lanús

2017 – Flamengo x Independiente



2024 – Cruzeiro x Racing

2025 – Atlético-MG x Lanús

*times campeões marcados em negrito.