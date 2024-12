Botafogo x Pachuca: 10 curiosidades da rivalidade entre brasileiros e mexicanos

Botafogo e Pachuca duelam nesta quarta-feira , 11, em Doha, no Qatar, pela Copa Intercontinental de Clubes da Fifa. A bola rola às 14h (de Brasília) com imensa rivalidade entre brasileiros e mexicanos.

Será a 94ª vez que clubes brasileiros e mexicanos medirão forças em uma competição oficial. O histórico da rivalidade é recente, já que a primeira partida oficial entre clubes dos países aconteceu apenas em 1998.

O site Torcedores.com montou uma lista a respeito dos embates entre clubes do Brasil e do México, de dois dos países mais apaixonados pelo futebol no planeta.

Retrospecto entre mexicanos e brasileiros

1 – Até agora, foram disputadas 93 partidas oficiais entre clubes brasileiros e mexicanos na história. Foram 42 vitórias brasileiras, 16 empates e 35 vitórias mexicanas. Já o Botafogo, que representará o Brasil no duelo desta quarta, enfrentará um time mexicano pela primeira vez em competições oficiais.

2 – Por sua vez, o Pachuca tem um histórico de três vitórias e dois empates. O jogo que mais ocorreu até hoje entre brasileiros e mexicanos foi Santos x América. São seis partidas, com três vitórias do Santos, dois empates e uma vitória do América.

3 – Até o momento, os jogos entre brasileiros e mexicanos ocorreram em quatro competições diferentes: Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Mundial da Fifa.

Inter é carrasco dos mexicanos

4 – Já ocorreram duas finais de campeonato envolvendo brasileiros e mexicanos. Em 2007, o Internacional bateu o Pachuca pela Recopa Sul-Americana. Em 2010, o Colorado levou a melhor na decisão contra o Chivas.

5 – O primeiro jogo oficial entre brasileiros e mexicanos aconteceu no dia 10 de março de 1998, uma vitória do Chivas por 1 a 0 sobre o Grêmio, pela Libertadores.

6 – Já a última vez que equipes dos dois países se enfrentaram foi no Mundial de Clubes de 2020, no dia 7 de fevereiro de 2021, com vitória do Tigres sobre o Palmeiras por 1 a 0.

7 – Os times brasileiros com mais jogos contra mexicanos são Internacional, Corinthians e São Paulo, os três com 12 partidas disputadas.

8 – A equipe mexicana com mais partidas contra brasileiros é o América, com 24 partidas disputadas até o momento.

9 – O time brasileiro que mais venceu mexicanos foi o Internacional, com nove vitórias em 12 partidas disputadas. Já o time mexicano que mais venceu brasileiros foi o América, com sete vitórias.

10 – A equipe brasileira com pior retrospecto contra mexicanos é o Flamengo, com três derrotas e uma vitória. Já o time mexicano com pior retrospecto contra brasileiros é o Chivas, com dez derrotas em 18 partidas.